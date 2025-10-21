325 мільярдів на оборону: Рада проголосувала за зміни до Держбюджету на 2025 рік

Верховна Рада ухвалила зміни до Державного бюджету на 2025 рік, якими передбачено додаткове фінансування сектору оборони в розмірі 325 мільярдів гривень. Із цієї суми 292 мільярди становитимуть надходження від заморожених російських активів.

Відповідні зміни були підтримані народними депутатами під час пленарного засідання. Про це повідомляє видання "Суспільне".

Раніше голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа зазначала, що головна мета коригування бюджету — посилення спроможності сектору національної безпеки і оборони.

Згідно з ухваленими змінами, найбільше коштів отримає Міністерство оборони — 210,9 мільярда гривень. Ще 99,1 мільярда буде спрямовано на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

Додаткове фінансування також отримають Національна гвардія (8,1 млрд грн), Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації — на закупівлю дронів (4,3 млрд грн), Служба безпеки України (1,3 млрд грн), Державна спеціальна служба транспорту (918 млн грн), Державна прикордонна служба (83 млн грн) і Головне управління розвідки. млн грн).

Відшкодування цих витрат здійснюватиметься з трьох джерел. Найбільшу частину — 294,3 мільярда гривень — забезпечить міжнародна допомога, зокрема безповоротні гранти від Європейського Союзу. Ще 10,4 мільярда буде отримано завдяки скороченню невійськових витрат, а 20 мільярдів — від зростання податкових надходжень із зарплат військовослужбовців.

Нагадаємо, що військовослужбовцям нараховується стаж як місяць за три, а піти на відпочинок можна достроково. Те, була людина мобілізованою чи служила за контрактом, тут ролі не відіграє.

А також учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.