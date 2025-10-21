325 миллиардов на оборону: Рада проголосовала за изменения в Госбюджет на 2025 год

Верховная Рада приняла изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которыми предусмотрено дополнительное финансирование сектора обороны в размере 325 миллиардов гривен. Из этой суммы 292 миллиарда составят поступления от замороженных российских активов.

Соответствующие изменения были поддержаны народными депутатами во время пленарного заседания. Об этом сообщает издание "Суспільне".

Ранее глава парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа отмечала, что главная цель корректировки бюджета — усиление состоятельности сектора национальной безопасности и обороны.

Согласно принятым изменениям, больше всего средств получит Министерство обороны — 210,9 миллиарда гривен. Еще 99,1 миллиарда будут направлены на производство и закупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Дополнительное финансирование также получат Национальная гвардия (8,1 млрд грн), Государственная служба специальной связи и защиты информации — на закупку дронов (4,3 млрд грн), Служба безопасности Украины (1,3 млрд грн), Государственная специальная служба транспорта (918 млн грн), Государственная пограничная служба (83 млн грн) и Главное управление разведки. млн грн).

Возмещение этих расходов будет осуществляться из трех источников. Наибольшую часть — 294,3 миллиарда гривен — обеспечит международная помощь, в том числе безвозвратные гранты от Европейского Союза. Еще 10,4 миллиарда будут получены благодаря сокращению невоенных расходов, а 20 миллиардов — от роста налоговых поступлений по зарплатам военнослужащих.

Напомним, что военнослужащим начисляется стаж как месяц за три, а уйти на отдых можно досрочно. То, был человек мобилизованным или служил по контракту, здесь роли не играет.

А также участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.