Уряд виділяє 700 млн грн на дороги біля фронту: де пройдуть ремонти

Україна виділить 700 мільйонів гривень на ремонт доріг у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також у Полтавській області.

Ці кошти спрямовані на відновлення ключових транспортних артерій, якими користуються військові, місцеві жителі та підприємці. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Свириденка, йдеться про важливі логістичні маршрути, якими пересувається військова техніка, доставляють гуманітарні вантажі та здійснюють евакуацію людей.

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо, як працює бізнес, попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива в цих регіонах", — наголосила голова уряду.

Нагадаємо, ЗС РФ продовжують цілеспрямовано вибивати енергооб'єкти в Україні, щоб залишити людей без тепла і газу. Унаслідок обстрілу 22 жовтня "Укренерго" в регіонах, де раніше застосовували аварійні вимкнення, починаючи з 16:00, запровадило графіки погодинних вимкнень (ГПО).

До цього графіки вимкнення світла було запроваджено тільки в частині регіонів України, а в інших областях застосовували екстрені вимкнення.