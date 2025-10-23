Правительство выделает 700 млн грн на дороги у фронта: где пройдут ремонты

Украина выделит 700 миллионов гривен на ремонт дорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также в Полтавской области.

Эти средства направлены на восстановление ключевых транспортных артерий, которыми пользуются военные, местные жители и предприниматели. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, речь идет о важных логистических маршрутах, по которым передвигается военная техника, доставляются гуманитарные грузы и осуществляется эвакуация людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", – подчеркнула глава правительства.

Напомним, ВС РФ продолжают целенаправленно выбивать энергообъекты в Украине, чтобы оставить людей без тепла и газа. В результате обстрела 22 октября "Укрэнерго" в регионах, где ранее применяли аварийные отключения, начиная с 16:00, ввели графики почасовых отключений (ГПО).

До этого графики отключения света были введены только в части регионов Украины, а в других область применялись экстренные отключения.