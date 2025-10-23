США та Індія різко змінили ціни на нафту: вартість чорного золота істотно зросла

На світових ринках нафти спостерігається різке зростання цін. Уранці 23 жовтня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,12 долара, або 3,4%, досягнувши 64,71 долара за барель.

Ф'ючерси на WTI зросли на 2,09 долара, або 3,6%, до 60,59 долара за барель. Про це повідомляє Reuters.

Експерти пов'язують це з можливим скороченням Індією закупівель російської нафти під тиском нових санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойлу". Якщо таке рішення буде реалізовано, азійський попит може переключитися на американську нафту, що призведе до подорожчання чорного золота в Атлантичному регіоні.

Галузеві джерела зазначають, що індійські нафтопереробні заводи, включно з найбільшим покупцем російської нафти Reliance Industries, мають намір скоротити або повністю припинити імпорт з Росії.

Загалом американські санкції, спрямовані на скорочення нафтових доходів Кремля, можуть реально зменшити поставки російської нафти на світовий ринок. Це, своєю чергою, змусить покупців шукати альтернативні джерела на відкритому ринку, що вже відбивається на глобальних цінах на нафту.

Нагадаємо, поки в Європі горять нафтопереробні заводи, Росія знаходить нові маршрути для своєї сировини. Вона почала постачання сировини до Грузії.

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня дрони вдарили по НПЗ у Махачкалі, що в Дагестані, РФ, за 1000 км від фронту. Також атаковані підприємства в Брянській області та Мордовії.