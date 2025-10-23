США и Индия резко изменили цены на нефть: стоимость черного золота существенно выросла

На мировых рынках нефти наблюдается резкий рост цен. Утром 23 октября фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,12 доллара, или 3,4%, достигнув 64,71 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли на 2,09 доллара, или 3,6%, до 60,59 доллара за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты связывают это с возможным сокращением Индией закупок российской нефти под давлением новых санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Если такое решение будет реализовано, азиатский спрос может переключиться на американскую нефть, что приведет к удорожанию черного золота в Атлантическом регионе.

Отраслевые источники отмечают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая крупнейшего покупателя российской нефти Reliance Industries, намерены сократить или полностью прекратить импорт из России.

В целом, американские санкции, направленные на сокращение нефтяных доходов Кремля, могут реально уменьшить поставки российской нефти на мировой рынок. Это, в свою очередь, вынудит покупателей искать альтернативные источники на открытом рынке, что уже отражается на глобальных ценах на нефть.

Напомним, пока в Европе горят нефтеперерабатывающие заводы, Россия находит новые маршруты для своего сырья. Она начала поставки сырья в Грузию.

Ранее сообщалось, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.