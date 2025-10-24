Україні потрібно купити на зиму 8 млрд кубів газу: де уряд візьме гроші

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що для забезпечення додаткового імпорту газу країні знадобиться близько 2 мільярдів євро.

Покриття цієї суми відбуватиметься за рахунок двох джерел — внутрішніх резервів і зовнішньої допомоги міжнародних партнерів. Про це вона повідомила 24 жовтня під час години запитань до уряду, передає УНІАН.

"Внутрішній резерв — це резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти. Також задіяно фінансування банківського сектору України та компанії "Нафтогаз". Друга частина — це допомога наших партнерів", — пояснила Свириденко.

Як зазначила прем'єр, зовнішня підтримка включатиме гранти та кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних установ. Норвегія вже виділила Україні грант у розмірі 150 мільйонів євро, а Німеччина пообіцяла надати ще 60 мільйонів.

Водночас, за даними народної депутатки від фракції "Європейська солідарність" Вікторії Сюмар, виділених Кабміном 8 мільярдів гривень достатньо для закупівлі лише 300-400 мільйонів кубометрів газу. Вона нагадала, що з 13 мільярдів кубометрів, накопичених в українських підземних сховищах, 5 мільярдів — це буферний газ, який не використовується для опалення, а підтримує тиск у системі.

"Під серйозною загрозою залишаються 6 мільярдів кубометрів власного видобутку взимку. Щоб пройти опалювальний сезон без збоїв, необхідно закупити щонайменше 8 мільярдів кубів", — наголосила Сюмар.

Раніше Фокус уже писав, що стабільність опалювального сезону в Україні під загрозою, адже в жовтні РФ завдала найбільших масованих ударів по українській газовидобувній інфраструктурі.