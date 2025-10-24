Украине нужно купить на зиму 8 млрд кубов газа: где правительство возьмет деньги

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что для обеспечения дополнительного импорта газа стране потребуется около 2 миллиардов евро.

Покрытие этой суммы будет происходить за счет двух источников — внутренних резервов и внешней помощи международных партнеров. Об этом она сообщила 24 октября во время часа вопросов к правительству, передает УНИАН.

"Внутренний резерв — это резервный фонд, из которого мы вчера действительно выделили средства. Также задействовано финансирование банковского сектора Украины и компании "Нафтогаз". Вторая часть — это помощь наших партнеров", — пояснила Свириденко.

Как отметила премьер, внешняя поддержка будет включать гранты и кредиты от Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других международных учреждений. Норвегия уже выделила Украине грант в размере 150 миллионов евро, а Германия пообещала предоставить еще 60 миллионов.

В то же время, по данным народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Виктории Сюмар, выделенных Кабмином 8 миллиардов гривен достаточно для закупки лишь 300–400 миллионов кубометров газа. Она напомнила, что из 13 миллиардов кубометров, накопленных в украинских подземных хранилищах, 5 миллиардов — это буферный газ, который не используется для отопления, а поддерживает давление в системе.

"Под серьезной угрозой остаются 6 миллиардов кубометров собственной добычи зимой. Чтобы пройти отопительный сезон без сбоев, необходимо закупить как минимум 8 миллиардов кубов", — подчеркнула Сюмар.

Ранее Фокус уже писал, что стабильность отопительного сезона в Украине под угрозой, ведь в октябре РФ нанесла крупнейшие массированные удары по украинской газодобывающей инфраструктуре.