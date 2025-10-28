Країни ЄС таємно заправляють тіньовий флот Росії: як працює схема

Попри міжнародні санкції, російські танкери щодня перевозять нафту на мільярди доларів через Балтійське море. Як з'ясувало розслідування, мережа компаній у Литві, Латвії та Естонії фактично підтримує функціонування "тіньового флоту" Москви.

Одним із ключових об'єктів розслідування став танкер Rina, який працює як плавуча паливна станція, заправляючи судна, що проходять через данські протоки. Йому допомагає інше судно — Zircone. Про це повідомляє видання LRT.

Обидва танкери належать компанії FB Trade, зареєстрованій у Дубаї. Однак їхні реальні власники ведуть до балтійського бункерувального гіганта Fast Bunkering, який донедавна працював у порту Клайпеди в Литві.

З червня 2024 року до березня 2025 року Rina і Zircone здійснили 286 операцій із заправлення 177 суден. Щонайменше 159 із них заходили в російські порти незадовго до або після перевезення нафти, а щонайменше 20 суден мали ознаки приналежності до російського тіньового флоту.

"Ці судна не мали страхового покриття від жодного члена Міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та керівні компанії зареєстровані поза юрисдикцією коаліції з обмеження цін на нафту", — зазначив аналітик Анатолій Кравцев.

Протягом майже 10 місяців два кораблі заправляли паливом судна щонайменше 30 разів. Жодне з обслужених суден на момент заправлення не було під санкціями, але пізніше 19 із них потрапили до санкційних списків ЄС, США або Великої Британії. Ще 27 згадуються як частина тіньового флоту або пов'язані з підсанкційними організаціями, згідно з базою OpenSanctions.

Крім того, компанія Tintrade, що також належить Fast Bunkering, мала контракти з білоруською фірмою, пов'язаною з підсанкційним олігархом. Нафтопродукти ввозилися в ЄС із використанням підроблених митних кодів і потім транзитом проходили через порти Естонії та Латвії.

