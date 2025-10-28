Страны ЕС тайно заправляют теневой флот России: как работает схема

Несмотря на международные санкции, российские танкеры ежедневно перевозят нефть на миллиарды долларов через Балтийское море. Как выяснило расследование, сеть компаний в Литве, Латвии и Эстонии фактически поддерживает функционирование "теневого флота" Москвы.

Одним из ключевых объектов расследования стал танкер Rina, который работает как плавучая топливная станция, заправляя суда, проходящие через датские проливы. Ему помогает другой судно — Zircone. Об этом сообщает издание LRT.

Оба танкера принадлежат компании FB Trade, зарегистрированной в Дубае. Однако их реальные владельцы ведут к балтийскому бункеровочному гиганту Fast Bunkering, который до недавнего времени работал в порту Клайпеды в Литве.

С июня 2024 года по март 2025 года Rina и Zircone совершили 286 операций по заправке 177 судов. Как минимум 159 из них заходили в российские порты незадолго до или после перевозки нефти, а по меньшей мере 20 судов имели признаки принадлежности к российскому теневому флоту.

Відео дня

"Эти суда не имели страхового покрытия ни от одного члена Международной группы клубов P&I, а их владельцы и управляющие компании зарегистрированы вне юрисдикции коалиции по ограничению цен на нефть", — отметил аналитик Анатолий Кравцев.

В течение почти 10 месяцев два корабля заправляли топливом суда по меньшей мере 30 раз. Ни одно из обслуженных судов на момент заправки не было под санкциями, но позже 19 из них попали в санкционные списки ЕС, США или Великобритании. Еще 27 упоминаются как часть теневого флота или связаны с подсанкционными организациями, согласно базе OpenSanctions.

Кроме того, компания Tintrade, также принадлежащая Fast Bunkering, имела контракты с белорусской фирмой, связанной с подсанкционным олигархом. Нефтепродукты ввозились в ЕС с использованием поддельных таможенных кодов и затем транзитом проходили через порты Эстонии и Латвии.

Напомним, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.

Также Фокус писал, что ЕС наконец-то коснулся "болевой точки" в отношениях с РФ — сжиженного газа. 19-й пакет санкций запрещает импорт российского СПГ, но только с 2027 года. Почему Брюссель откладывает, кто остается крупнейшими покупателями и как это ударит по бюджету Кремля — в нашем материале.