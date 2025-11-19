Україна входить у зимовий сезон у стані підвищеного ризику. Росія посилила комбіновані удари по енергосистемі. Масовані атаки, зниження температури сьогодні визначають стабільність подавання тепла. Проте і питання прозорості управління та ефективності рішень у енергетичному секторі, що опинився в епіцентрі сезонних і воєнних викликів, ще не вирішено.

Україна зазнає масштабних комбіновах ворожих атак. Російська армія спрямовує удари переважно по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі у різних регіонах країни. Одночасно розгортається і внутрішня криза влади. Гучний скандал навколо корупційної схеми в "Енергоатомі" поставив під сумнів ефективність управління сектором і під загрозу міжнародну допомогу Україні.

Опалювальний сезон в Україні: чи подають тепло в домівки

Попри складні умови, підключення до теплопостачання відбувається згідно з попередньо визначеними планами. За даними заступника міністра розвитку громад і територій Костянтина Ковальчука, у пріоритеті на початку опалювального сезону були об’єкти соціальної інфраструктури. На сьогодні вже більше 87% таких об’єктів з опаленням.

Україна у стані енергетичного ризику - експрти про теплопостачання і опалювальний сезон

"Це 21,3 тисячі об’єктів по всій Україні — закладів освіти, охорони здоров’я та дошкільних закладів. Поступово з кінця жовтня стали підключатися до опалення також житлові будинки. Станом на ранок до теплопостачання підключено близько 73% житлового фонду країни. До опалення також підключено громади і в прифронтових областях — на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Запоріжжі, Харківщині", — зазначив Костянтин Ковальчук.

Однак через постійні обстріли інфраструктура потребує безперервних ремонтних робіт.

В Україні діють графіки відключень електроенергії, що враховують нестачу потужності та загрозу нових атак, які значно ускладнюють функціонування енергосистеми та завдають шкоди критичній інфраструктурі. І хоча аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи за першочерговими напрямками, проте не все в їхніх руках.

"Росія змінила тактику. Тепер вона завдає комбінованих ударів, щоб знищити все "під нуль". Разом із крилатими ракетами та дронами запускають балістичні, які дуже важко збити навіть найсучаснішими системами ППО. Яскравим прикладом була і залишається ситуація на Чернігівщині, де аварійні бригади тривалий час не могли розпочати відновлення через безперервні атаки. Це створює фізичні перешкоди для будь-якого швидкого відновлення", — зазначила у коментарі Фокусу народна депутатка України, голова Підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

Фокус зібрав інформацію щодо пошкоджень критичної енергетичної інфраструктури та стану централізованого теплопостачання по регіонах України, враховуючи руйнування через ворожі атаки та перебої з подаванням тепла, а також стан ремонтних і відновлювальних робіт у різних областях.

Удар по Тернополю вранці 19 листопада

Пошкодження енергетичної інфраструктури та теплопостачання в областях України (станом на 18-19 листопада 2025 року)*

Область Пошкоджено Стан теплопостачання Харківська Енергетична інфраструктура, залізничні об’єкти В роботі, але є перебої через пошкодження, підключення в процесі Київська Пошкоджено теплоенергетичні об’єкти Частково підключено, стабілізація процесу відновлення Дніпропетровська Пошкоджено котельні та теплові мережі Понад 70% споживачів підключено, тривають відновлення Тернопільська Пошкоджено енергооб’єкти, застосовуються графіки відключень електроенергії Тепло подається частково з обмеженнями Львівська Пошкодження енергетичної інфраструктури і складів Теплопостачання часткове, працюють ремонтні служби Івано-Франківська Пошкоджено енергооб’єкти, частково промислові підприємства Підключення тепла в процесі, є перебої Запорізька Руйнування інфраструктури, дефіцит електроенергії Частина споживачів без світла, використовуються генератори Миколаївська Пошкоджені теплові мережі Опалювальний сезон триває, ремонт завершено Сумська Ураження енергетичних об’єктів, відключення Відновлення триває, тепло подається не в усіх населених пунктах Чернігівська Пошкодження мереж Часткові відключення, роботи з ремонту

*За даними Міністерства розвитку громад і територій України, Укренерго, Харківської ОДА, місцевих адміністрації областей України, відкритих джерел

Що буде з теплом, якщо російські удари посиляться

Теплопостачання в Україні напряму залежить від стану енергетики: пошкодження підстанцій або ліній електропередач під ударами РФ можуть зупинити котельні та призвести до перебоїв тепла, навіть якщо самі теплові об’єкти не постраждали.

Як пояснює енергетичний експерт Юрій Корольчук, навіть при мінімальних пошкодженнях підстанцій відключення електрики автоматично впливають на котельні.

"У зимовий період затримка у відновленні подачі тепла може мати критичні наслідки для населення та соціальних об’єктів", — зазначає експерт.

Енергетика – фундамент економіки. І якщо вона впаде – наслідки будуть катастрофічними для всієї країни

Справді, посилення атак по енергетиці створює ланцюговий ефект: від ступеню пошкодження підстанцій залежать графіки і тривалість відключення електрики, зупинка котелень, а також перебої з теплопостачанням для міст і районів. В цьому контексті збереження тепла взимку стає стратегічним питанням: від ефективності роботи аварійних бригад та наявності резервів обладнання залежить швидкість відновлення подачі тепла.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: енергетика – фундамент економіки. І якщо вона впаде – наслідки будуть катастрофічними для всієї країни. Тому нам життєво необхідні дві речі: перше – це надійний щит ППО. Неможливо ремонтувати підстанції, коли над головами енергетиків висить дрон-камікадзе. Друге – стратегічний резерв обладнання. Вже зараз реалізується стратегія децентралізації енергосистеми та захисту об'єктів", — каже Вікторія Гриб.

Проте ці стратегічні програми і загалом здатність вистояти в енергетичній війні прямо залежить від підтримки міжнародних партнерів. А тут виникла неабияка загроза.

Масовані удари по енергосистемі загрожують стабільній подачі тепла цієї зими Фото: Getty

Корупція проти довіри: небезпечний дисбаланс

Скандал навколо "Енергоатому" став важливим тестом прозорості та ефективності керівництва компанії. Тож будь-яке зволікання з розслідуваннями або спроби політичного "прикриття" шкодять не лише репутаційно, а безпосередньо впливають на обсяги та швидкість фінансування оборони та енергетики.

Ситуація залишається надзвичайно напруженою. Як підкреслює Гриб, головний пріоритет зараз — не лише фізичне відновлення, а й збереження довіри міжнародних партнерів та посилення верховенства права.

"Те, що відбувається зараз в судовій системі, свідчить про телефонне право, а не Верховенство права. З таким підходом нам ніколи не вдасться вступити в ЄС", — каже вона.

Тим часом українська енергетика стоїть перед реальним викликом: забезпечити стабільне теплопостачання взимку. За умов посилення холодів навантаження на систему зростає, а обмежені резерви обладнання і швидкість, а подекуди можливість, ремонтних робіт підвищують ризик перебоїв теплопостачання.

Наразі у Тернополі призупинили роботу котельні на вулиці Київській, про що повідомили на сайті місцевої ради. Через масовані удари по місту 19 листопада було пошкоджено елементи теплової мережі. Тож поки процес теплопостачання до житлових будинків та деяких дошкільних навчальних закладів, розміщених на вулицях Василя Стуса, Сергія Корольова та 15 Квітня призупинено. Комунальники очікують на доступ до місць аварій. Щойно такий дозвіл буде надано, ремонтні бригади негайно розпочнуть роботи з відновлення теплових камер та відновлення повноцінного теплопостачання до зазначених об'єктів.