Украина входит в зимний сезон в состоянии повышенного риска. Россия усилила комбинированные удары по энергосистеме. Массированные атаки, снижение температуры сегодня определяют стабильность подачи тепла. Однако и вопрос прозрачности управления и эффективности решений в энергетическом секторе, оказавшемся в эпицентре сезонных и военных вызовов, еще не решен.

Украина подвергается масштабным комбинированным вражеским атакам. Российская армия направляет удары преимущественно по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре в разных регионах страны. Одновременно разворачивается и внутренний кризис власти. Громкий скандал вокруг коррупционной схемы в "Энергоатоме" поставил под сомнение эффективность управления сектором и под угрозу международную помощь Украине.

Отопительный сезон в Украине: подают ли тепло в дома

Несмотря на сложные условия, подключение к теплоснабжению происходит согласно предварительно определенным планам. По данным заместителя министра развития громад и территорий Константина Ковальчука, в приоритете в начале отопительного сезона были объекты социальной инфраструктуры. На сегодня уже более 87% таких объектов с отоплением.

Відео дня

Украина в состоянии энергетического риска — экс-перты о теплоснабжении и отопительном сезоне Фото: Getty

"Это 21,3 тысячи объектов по всей Украине — учреждений образования, здравоохранения и дошкольных учреждений. Постепенно с конца октября стали подключаться к отоплению также жилые дома. По состоянию на утро к теплоснабжению подключено около 73% жилого фонда страны. К отоплению также подключены громады и в прифронтовых областях — в Сумской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях", — отметил Константин Ковальчук.

Однако из-за постоянных обстрелов инфраструктура нуждается в непрерывных ремонтных работах.

В Украине действуют графики отключений электроэнергии, учитывающие недостаток мощности и угрозу новых атак, которые значительно усложняют функционирование энергосистемы и наносят ущерб критической инфраструктуре. И хотя аварийные бригады продолжают восстановительные работы по первоочередным направлениям, однако не все в их руках.

Важно

Удар по Тернополю: в сети показали момент атаки на многоэтажку (видео)

"Россия изменила тактику. Теперь она наносит комбинированные удары, чтобы уничтожить все "под ноль". Вместе с крылатыми ракетами и дронами запускают баллистические, которые очень трудно сбить даже самыми современными системами ПВО. Ярким примером была и остается ситуация на Черниговщине, где аварийные бригады долгое время не могли начать восстановление из-за непрерывных атак. Это создает физические препятствия для любого быстрого восстановления", — отметила в комментарии Фокусу народный депутат Украины, председатель Подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

Фокус собрал информацию о повреждениях критической энергетической инфраструктуры и состоянии централизованного теплоснабжения по регионам Украины, учитывая разрушения из-за вражеских атак и перебоев с подачей тепла, а также состояние ремонтных и восстановительных работ в разных областях.

Удар по Тернополю утром 19 ноября

Повреждения энергетической инфраструктуры и теплоснабжения в областях Украины (по состоянию на 18-19 ноября 2025 года)*

Область Пошкоджено Стан теплопостачання Харківська Енергетична інфраструктура, залізничні об’єкти В роботі, але є перебої через пошкодження, підключення в процесі Київська Пошкоджено теплоенергетичні об’єкти Частково підключено, стабілізація процесу відновлення Дніпропетровська Пошкоджено котельні та теплові мережі Понад 70% споживачів підключено, тривають відновлення Тернопільська Пошкоджено енергооб’єкти, застосовуються графіки відключень електроенергії Тепло подається частково з обмеженнями Львівська Пошкодження енергетичної інфраструктури і складів Теплопостачання часткове, працюють ремонтні служби Івано-Франківська Пошкоджено енергооб’єкти, частково промислові підприємства Підключення тепла в процесі, є перебої Запорізька Руйнування інфраструктури, дефіцит електроенергії Частина споживачів без світла, використовуються генератори Миколаївська Пошкоджені теплові мережі Опалювальний сезон триває, ремонт завершено Сумська Ураження енергетичних об’єктів, відключення Відновлення триває, тепло подається не в усіх населених пунктах Чернігівська Пошкодження мереж Часткові відключення, роботи з ремонту

*По данным Министерства развития громад и территорий Украины, Укрэнерго, Харьковской ОГА, местных администрации областей Украины, открытых источников

Что будет с теплом, если российские удары усилятся

Теплоснабжение в Украине напрямую зависит от состояния энергетики: повреждение подстанций или линий электропередач под ударами РФ могут остановить котельные и привести к перебоям тепла, даже если сами тепловые объекты не пострадали.

Как объясняет энергетический эксперт Юрий Корольчук, даже при минимальных повреждениях подстанций отключения электричества автоматически влияют на котельные.

"В зимний период задержка в восстановлении подачи тепла может иметь критические последствия для населения и социальных объектов", — отмечает эксперт.

Энергетика — фундамент экономики. И если она рухнет — последствия будут катастрофическими для всей страны

Действительно, усиление атак по энергетике создает цепной эффект: от степени повреждения подстанций зависят графики и продолжительность отключения электричества, остановка котельных, а также перебои с теплоснабжением для городов и районов. В этом контексте сохранение тепла зимой становится стратегическим вопросом: от эффективности работы аварийных бригад и наличия резервов оборудования зависит скорость восстановления подачи тепла.

"Мы должны четко осознавать: энергетика — фундамент экономики. И если она рухнет — последствия будут катастрофическими для всей страны. Поэтому нам жизненно необходимы две вещи: первое — это надежный щит ПВО. Невозможно ремонтировать подстанции, когда над головами энергетиков висит дрон-камикадзе. Второе — стратегический резерв оборудования. Уже сейчас реализуется стратегия децентрализации энергосистемы и защиты объектов", — говорит Виктория Гриб.

Однако эти стратегические программы и в целом способность выстоять в энергетической войне напрямую зависит от поддержки международных партнеров. А здесь возникла серьезная угроза.

Массированные удары по энергосистеме угрожают стабильной подаче тепла этой зимой Фото: Getty

Коррупция против доверия: опасный дисбаланс

Скандал вокруг "Энергоатома" стал важным тестом прозрачности и эффективности руководства компании. Поэтому любое промедление с расследованиями или попытки политического "прикрытия" вредят не только репутационно, а непосредственно влияют на объемы и скорость финансирования обороны и энергетики.

Ситуация остается чрезвычайно напряженной. Как подчеркивает Гриб, главный приоритет сейчас — не только физическое восстановление, но и сохранение доверия международных партнеров и усиление верховенства права.

"То, что происходит сейчас в судебной системе, свидетельствует о телефонном праве, а не о Верховенстве права. С таким подходом нам никогда не удастся вступить в ЕС", — говорит она.

Между тем украинская энергетика стоит перед реальным вызовом: обеспечить стабильное теплоснабжение зимой. В условиях усиления холодов нагрузка на систему возрастает, а ограниченные резервы оборудования и скорость, а иногда возможность, ремонтных работ повышают риск перебоев теплоснабжения.

Важно

Массированный удар по Харькову: количество пострадавших возросло почти до 50 человек, новые детали (фото)

Сейчас в Тернополе приостановили работу котельной на улице Киевской, о чем сообщили на сайте местного совета. Из-за массированных ударов по городу 19 ноября были повреждены элементы тепловой сети. Поэтому пока процесс теплоснабжения жилых домов и некоторых дошкольных учебных заведений, расположенных на улицах Василия Стуса, Сергея Королева и 15 Апреля приостановлено. Коммунальщики ожидают доступа к местам аварий. Как только такое разрешение будет предоставлено, ремонтные бригады немедленно начнут работы по восстановлению тепловых камер и восстановлению полноценного теплоснабжения к указанным объектам.