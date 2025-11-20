ДТЕК оновила графіки відключення світла на 20 листопада: де і як довго буде темно

Увечері 20 листопада ДТЕК знову змінила графіки екстрених відключень світла.

Причина чергових змін у графіках — наслідки ракетно-дронових ударів ЗС РФ по енергооб'єктах України, повідомили в ДТЕК.

19 листопада три українські атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — були змушені знизити потужність через пошкодження високовольтних ліній, які постраждали від обстрілів поблизу станцій. Через удари по мережах істотно ускладнилося транспортування електроенергії, що й відобразилося в графіках.

Час і обсяг застосування обмежень діють з 00:00 до 23:59 як для промислових, так і для приватних споживачів.

У ДТЕК опублікували оновлені графіки по Києву, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Як видно, у Києві в деяких районах світло, відключене о 17:00, буде відсутнє до кінця доби.

Відео дня

Загалом по Київській області 20 листопада світла немає по 12-14 годин. Не краща ситуація і в інших областях, де відключення світла сягає до 14 годин.

Графіки відключень у Києві 20 листопада

Графіки відключень у Київській області 20 листопада

Графіки відключень світла в Київській області на 20 листопада Фото: ДТЭК

Графіки відключень світла в Київській області на 20 листопада Фото: ДТЭК

Графіки відключень в Одеській області 20 листопада

Графіки відключень у Дніпропетровській області 20 листопада

Графіки відключень у Дніпропетровській області 20 листопада Фото: ДТЭК

Графіки відключень у Дніпропетровській області 20 листопада Фото: ДТЭК

20 листопада в більшості регіонів України ввели екстрені відключення світла через російські ракетно-дронові атаки.

Раніше повідомлялося, що в Україні відключення світла можуть тривати до весни 2026 року, оскільки росіяни атакують українську енергосистему більш "винахідливо" і намагаються "намацати" в ній слабкі точки. Зі свого боку в "Укренерго" розповіли, за яких умов українцям можуть послабити графіки вимкнення.