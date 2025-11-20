ДТЭК обновила графики отключения света на 20 ноября: где и как долго будет темно

Вечером 20 ноября ДТЭК снова изменила графики экстренных отключений света.

Причина очередных изменений в графиках – последствия ракетно-дроновых ударов ВС РФ по энергообъектам Украины, сообщили в ДТЭК.

19 ноября три украинские атомные электростанции — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — были вынуждены снизить мощность из-за повреждения высоковольтных линий, пострадавших от обстрелов вблизи станций. Из-за ударов по сетям существенно осложнилась транспортировка электроэнергии, что и отразилось в графиках.

Время и объем применения ограничений действуют с 00:00 до 23:59 ка для промышленных, так и для частных потребителей.

В ДТЭК опубликовали обновленные графики по Киеву, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Как видно, в Киеве в некоторых районах свет, отключенный в 17:00, будет отсутствовать до конца суток.

В целом по Киевской области 20 ноября света нет по 12-14 часов. Не лучше ситуация и в других областях, где отключение света достигает до 14 часов.

Графики отключений в Киеве 20 ноября

Графики отключений в Киевской области 20 ноября

Графики отключений света в Киевской области на 20 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 20 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений в Одесской области 20 ноября

Графики отключений в Днепропетровской области 20 ноября

Графики отключений в Днепропетровской области 20 ноября Фото: ДТЭК

Графики отключений в Днепропетровской области 20 ноября Фото: ДТЭК

20 ноября в большинстве регионов Украины ввели экстренные отключения света из-за российских ракетно-дронных атак.

Ранее сообщалось, что в Украине отключения света могут продолжаться до весны 2026 года, поскольку россияне атакуют украинскую энергосистему более "изобретательно" и пытаются "нащупать" в ней слабые точки. В свою очередь в "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях украинцам могут ослабить графики отключения.