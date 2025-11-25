У ЗМІ повідомили про відключення води в Києві після обстрілу ЗС РФ: водоканал відреагував

25 листопада низка пабліків опублікувала інформацію про те, що через масштабні обстріли Києва російськими окупантами в місті запроваджують погодинні відключення води. Комунальники спростували ці повідомлення.

"Київводоканал" відреагував на поширювані повідомлення і заявив, що інформація про відключення не відповідає дійсності.

"Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів телеграм-каналів. Жодних графіків подачі води в столиці не було введено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі", — заявили комунальники.

Вони попросили абонентів не довіряти неперевіреним паблікам, не поширювати неперевірену інформацію і користуватися тільки офіційними даними, які є на сайті водоканалу, а також на його сторінках у соцмережах і на офіційних медіаресурсах Київської міської державної адміністрації.

Відео дня

Окремо "Київводоканал" звернувся до ЗМІ з проханням не створювати і не розповсюджувати неперевірену та завідомо неправдиву інформацію в і без того важкий період.

А ось де справді діють графіки подачі води, то це в Харкові, який теж зазнав чергової масованої атаки росіян, унаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру. Частина районів міста зіткнулася з тимчасовим зниженням тиску води та обмеженнями в її подачі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ЗС РФ 25 листопада в Києві почалися перебої з водо- та електропостачанням.

Під ранок удари по столиці поновилися. Окрім дронів-камікадзе, які тероризували Київ протягом усієї ночі, росіяни атакували крилатими ракетами Х-59/69, а також ракетами "Кинджал".

Станом на 12 годину було відомо про загибель сімох людей. Четверо з них — водії, які перебували біля складу торговельної мережі Novus, з'ясували медіа. Під час атаки ЗС РФ постраждали багатоквартирні будинки в трьох районах Києва. Один із пошкоджених будинків — 22-поверхівка, у яку дрон врізався між 3 і 4 поверхами.

Серед жертв — український бутафор із "Шоу довгоносиків" Вадим Тупчій. Він загинув через приліт російського дрона-камікадзе "Шахед" просто у вікна квартири.