В СМИ сообщили об отключениях воды в Киеве после обстрела ВС РФ: водоканал отреагировал

25 ноября ряд пабликов опубликовал информацию о том, что из-за масштабных обстрелов Киева российскими оккупантами в городе вводятся почасовые отключения воды. Коммунальщики опровергли эти сообщения.

"Киевводоканал" отреагировал на распространяемые сообщения и заявил, что информация об отключениях не соответствует действительности.

"Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и выдуманный для увеличения просмотров телеграмм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме", – заявили коммунальщики.

Они попросили абонентов не доверять непроверенным пабликам, не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными данными, которые есть на сайте водоканала, а также на его страницах в соцсетях и на официальных медиаресурсах Киевской городской государственной администрации.

Отдельно "Киевводоканал" обратился к СМИ с просьбой не создавать и не распространять непроверенную и заведомо ложную информацию в и без того тяжелый период.

А вот где действительно действуют графики подачи воды, так это в Харькове, который тоже подвергся очередной массированной атаке россиян, в результате чего была повреждена инфраструктура. Часть районов города столкнулась со временным снижением давления воды и ограничениями в ее подаче.

Напомним, в результате ночной атаки ВС РФ 25 ноября в Киеве начались перебои с водо- и электроснабжением.

Под утро удары по столице возобновились. Кроме дронов-камикадзе, которые терроризировали Киев в течение всей ночи, россияне атаковали крылатыми ракетами Х-59/69, а также ракетами "Кинжал".

По состоянию на 12 часов было известно о гибели семи человек. Четверо из них — водители, которые находились возле склада торговой сети Novus, выяснили медиа. Во время атаки ВС РФ пострадали многоквартирные дома в трех районах Киева. Один из поврежденных домов — 22-этажка, в которой дрон врезался между 3 и 4 этажами.

Среди жертв – украинский бутафор из "Шоу долгоносиков" Вадим Тупчий. Он погиб из-за прилета российского дрона-камикадзе "Шахед" прямо в окна квартиры.