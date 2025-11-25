В Киеве от удара РФ погиб бутафор "Шоу долгоносиков" Вадим Тупчий: влетел "Шахед" (фото)

Во время ракетно-дронового удара Российской Федерации 25 ноября в Киеве прямо в своей квартире погиб украинский бутафор Вадим Тупчий. Тупчий известен работой с комическим телепроектом "Шоу долгоносиков" и реквизитом для украинских театров.

О трагическом событии сообщил археолог Национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский на странице Facebook. Впоследствии сын подтвердил смерть отца, который погиб из-за прилета российского дрона-камикадзе "Шахед" прямо в окна квартиры.

Бобровский написал слова скорби из-за гибели товарища, которого он назвал гениальным мастером, а также "творческим и талантливым, умным и ироничным" человеком. Археолог вспомнил, что видел Вадима Тупчия во время блэкаутов 10 дней назад: встреча, как выяснилось, стала последней.

"Одним из тех, кто сегодняшнюю бомбардировку Киева принял на себя, был мой добрый товарищ Вадим Тупчий. Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, будто на мгновение... Царство Небесное моему товарищу, Божья кара его убийцам", — написал он.

Между тем сын в комментарии медиа сообщил, что отец погиб в квартире, в которой жил 26 лет. В квартире была мастерская, в которой он создавал уникальные вещи для театра и кинопроизводства — детали реквизита, маски, латексные изделия.

Вадим Тупчий — биография

Вадим Тупчий — бутафор, который работал с известным в 90-е "Шоу долгоносиков", говорится в статье медиа "Бабель". Вместе с творческой командой он создал особой формы носы, которые стали фирменным признаком персонажей проекта. Журналисты рассказали, что бутафор — коренной киевлянин: на момент интервью в 2019 году ему 59 лет. С 25 лет Тупчий дружил с актером Виктором Андриенко, который создал и развивал "долгоносиков" в течение трех лет, с 1969 по 1999 годы. Уточняется, что его квартира-мастерская располагалась на Русановской набережной: есть коллекция из 50 театральных кукол, полочки с материалами и готовыми изделиями для театра.

