Ночной удар по Киеву: Игнат рассказал, как ЗРК Patriot сбивал "Искандеры" и "Кинжалы" (видео)

В ночь на 25 ноября для сбивания ракет Вооруженных сил Российской Федерации, летевших на Киев, использовали зенитно-ракетную установку Patriot, сообщили в Воздушных силах. Установке удалось обезвредить четыре средства поражения, а часть ракет не попала в цель из-за другого оружия ВСУ, работа которого хранится в тайне.

Для Сил обороны Украины, которые отражали воздушный удар ВС РФ, ночь была "непростой" и пришлось напряженно работать, сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Россияне атаковали двумя волнами, в одной из которых использовали аэробаллистическую ракету "Кинжал". В отражении атаки особенно отличились, среди прочих, зенитные дроны, а также армейская авиация. А ЗРК Patriot справилась с половиной баллистики, которая летела на Киев.

Обстрел Киева — Игнат об ударе ракет и дронов РФ 25 ноября

"Сегодня три баллистические ракеты, которые направили на столицу, были сбиты. Понятно, чем они сбиваются: системы Patriot отработали сегодня именно по "Искандер-М". Также есть перехват одного "Кинжала", — сказал Игнат.

Відео дня

Представитель воздушного командования заметил, что есть ракеты, которые не попали в категорию сбитых, но и не попали в цель. Какое средство ПВО нарушило полет российских средств поражения, Игнат не уточнил.

"По остальным ракетам, которые не попали в статистику сбитых: не все достигли своих [целей], скажем так. Мы не будем лишнюю информацию сейчас предоставлять врагу. Ситуация по этим ракетам уточняется, скажем так", — заявил он.

Обстрел Киева — детали удара 25 ноября

Отметим, утром 25 ноября командование Воздушных сил сообщило о результатах отражения ракет и дронов, которыми РФ обстреляла Киев. Выяснилось, что украинской столице угрожало семь баллистических ракет — четыре Х-47М2 "Кинжал" и три "Искандер-М". Согласно отчету, удалось сбить все баллистические "Искандеры" и один из четырех "Кинжалов". Кроме того, россияне применили 15 крылатых ракет: силы ПВО сбили пять из семи "Искандер-К" и пять из восьми "Калибров".

Днем 25 ноября городской голова Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях российского удара по столице. По состоянию на 12 часов было известно о гибели семи человек. Четверо из них — водители, которые находились возле склада торговой сети Novus, выяснили медиа. Во время атаки ВС РФ пострадали многоквартирные дома в трех районах Киева. Один из поврежденных домов — 22-этажка, в которой дрон врезался между 3 и 4 этажами. Между тем на инфографике с траекторией ракет и дронов показали, что большинство средств поражения направлялись на столицу, а меньшая часть — на Одессу.

Напоминаем, днем 25 ноября стало известно о гибели украинского бутафора из "Шоу долгоносиков", который погиб от российского "Шахеда". В Молдове рассказали об обнаружении российского дрона-камикадзе, который приземлился на крыше жилого дома.