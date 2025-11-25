Один БПЛА упал на крышу дома: ночью 6 российских дронов залетели в Молдову (фото)

Утром 25 ноября на дом в молдавском селе упал дрон, людей успешно эвакуировали. Всего, по данным местного Министерства обороны, воздушное пространство страны нарушили шесть БПЛА.

"Несколько минут назад в селе Кухурештий-де-Жос, район Флорешть, на дом охранника упал дрон", — заявили в 9:37 в полиции Молдовы.

На место происшествия отправили команду технико-взрывной службы. Людей эвакуировали, а периметр изолировали полицейские.

"После массового нападения на Украину в ночь с понедельника на вторник системы наблюдения за воздушным пространством, принадлежащие Национальной армии, утром 25 ноября 2025 года обнаружили шесть дронов, которые без разрешения пересекали национальное воздушное пространство", — сообщили в Минобороны Молдовы.

По данным министерства, первый БПЛА летел в направлении границы с Румынией и прошел молдавское воздушное пространство на высоте примерно 1500 метров. О "случае незаконного пролета" немедленно сообщили ответственные структуры.

Впоследствии системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии зафиксировали в воздухе еще пять беспилотников. Один из них упал на крышу дома в селе Флорештского района.

"Мы призываем граждан сообщать о любых замеченных несанкционированных объектах и не касаться никаких предметов, упавших на землю, а сообщать об этом властям. Государственные учреждения постоянно следят за ситуацией и принимают оперативные меры для обеспечения защиты населения", — добавила пресс-служба.

