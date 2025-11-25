Один БПЛА впав на дах будинку: вночі 6 російських дронів залетіли у Молдову (фото)

Зранку 25 листопада на будинок у молдовському селі впав дрон, людей успішно евакуювали. Загалом, за даними місцевого Міністерства оборони, повітряний простір країни порушили шість БПЛА.

"Кілька хвилин тому в селі Кухурештій-де-Жос, район Флорешть, на будинок охоронця впав дрон", — заявили о 9:37 у поліції Молдови.

На місце події відправили команду технічно-вибухової служби. Людей евакуювали, а периметр ізолювали поліціянти.

"Після масового нападу на Україну в ніч з понеділка на вівторок системи спостереження за повітряним простором, що належать Національній армії, вранці 25 листопада 2025 року виявили шість дронів, які без дозволу перетинали національний повітряний простір", — повідомили у Міноборони Молдови.

За даними міністерства, перший БПЛА летів у напрямку кордону з Румунією і пройшов молдовський повітряний простір на висоті приблизно 1500 метрів. Про "випадок незаконного прольоту" негайно повідомили відповідальні структури.

Згодом системи спостереження за повітряним простором Національної армії зафіксували у повітрі ще п'ять безпілотників. Один з них впав на дах будинку у селі Флорештського району.

"Ми закликаємо громадян повідомляти про будь-які помічені несанкціоновані об'єкти й не торкатися жодних предметів, що впали на землю, а повідомляти про це владі. Державні установи постійно стежать за ситуацією і вживають оперативних заходів для забезпечення захисту населення", — додала пресслужба.

