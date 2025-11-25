Нічний удар по Києву: Ігнат розповів, як ЗРК Patriot збивав "Іскандери" та "Кинджали" (відео)

В ніч на 25 листопада для збиття ракет Збройних сил Російської Федерації, які летіли на Київ, використали зенітно-ракетну установку Patriot, повідомили у Повітряних силах. Установці вдалось знешкодити чотири засоби ураження, а частина ракет не влучила в ціль через іншу зброю ЗСУ, робота якої є таємницею.

Для Сил оборони України, які відбивали повітряний удар ЗС РФ, ніч була "непростою" і довелось напружено працювати, сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України Юрій Ігнат у ефірі телемарафону. Росіяни атакували двома хвилями, в одній з яких використали аеробалістичну ракету "Кинджал". У відбитті атаки особливо відзначились, серед інших, зенітні дрони, а також армійська авіація. А ЗРК Patriot впоралась з половиною балістики, яка летіла на Київ.

Обстріл Києва - Ігнат про удар ракет та дронів РФ 25 листопада

"Сьогодні три балістичні ракети, які спрямували на столиці, було збито. Зрозуміло, чим вони збиваються: системи Patriot відпрацювали сьогодні саме по "Іскандер-М". Також є перехоплення одного "Кинджала", — сказав Ігнат.

Представник повітряно командування зауважив, що є ракети, які не потрапили в категорію збитих, але й не влучили. Який засіб ППО порушив політ російських засобів ураження, Ігнат не уточнив.

"По решті ракет, які не попали в статистику збитих: не всі досягли своїх [цілей], скажемо так. Ми не будемо зайву інформацію зараз надавати ворогу. Ситуація по цих ракетах уточнюється, скажемо так", — заявив він.

Обстріл Києва — деталі удару 25 листопада

Зазначимо, зранку 25 листопада командування Повітряних сил повідомило про результати відбиття ракет та дронів, якими РФ обстріляла Київ. З'ясувалось, що українській столиці загрожувало сім балістичних ракет — чотири Х-47М2 "Кинджал" та три "Іскандер-М". Згідно зі звітом, вдалось збили усі балістичні "Іскандери" та один з чотирьох "Кинджалів". Крім того, росіяни застосували 15 крилатих ракет: сили ППО збили п'ять з семи "Іскандер-К" та п'ять з восьми "Калібрів".

Вдень 25 листопада міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російського удару по столиці. Станом на 12 год було відомо про загибель семи людей. Четверо з них — водії, які перебували біля складу торгівельної мережі Novus, з'ясували медіа. Під час атаки ЗС РФ постраждали багатоквартирні будинки у трьох районах Києва. Один з пошкоджених будинків — 22-поверхівка, у якій дрон врізався між 3 та 4 поверхами. Тим часом на інфографіці з траєкторією ракет та дронів показали, що більшість засобів ураження прямували на столицю, а менша частина — на Одесу.

Нагадуємо, вдень 25 листопада стало відомо про загибель українського бутафора з "Шоу довгоносиків", який загинув від російського "Шахеда". У Молдові розповіли про виявлення російського дрона-камікадзе, який приземлився на даху житлового будинку.