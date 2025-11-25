У Києві від удару РФ загинув бутафор "Шоу довгоносиків" Вадим Тупчій: влетів "Шахед" (фото)

Під час ракетно-дронового удару Російської Федерації 25 листопада у Києві прямо у своїй квартирі загинув український бутафор Вадим Тупчій. Тупчій відомий роботою з комічним телепроєктом "Шоу довгоносиків" та реквізитом для українських театрів.

Про трагічну подію повідомив археолог Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський на сторінці Facebook. Згодом син підтвердив смерть батька, який загинув через приліт російського дрона-камікадзе "Шахед" прямо у вікна квартири.

Бобровський написав слова скорботи через загибель товариша, якого він назвав геніальним майстром, і також "творчою і талановитою, розумною та іронічною" людиною. Археолог згадав, що бачив Вадима Тупчія під час блекаутів 10 днів тому: зустріч. як з'ясувалась, стала останньою.

"Одним з тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва прийняв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить… Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям", — написав він.

Тим часом син у коментарі медіа повідомив, що батько загинув у квартирі, в якій мешкав 26 років. У квартирі була майстерня, в якій він творив унікальні речі для театру та кіновиробництва — деталі реквізиту, маски, латексні вироби.

Вадим Тупчій — біографія

Вадим Тупчій — бутафор, який працював з відомим у 90-ті "Шоу довгоносиків", ідеться у статті медіа "Бабель". Разом зі творчою командою він створив особливої форми носи, які стали фірмовою ознакою персонажів проєкту. Журналісти розповіли, що бутафор — корінний киянин: на момент інтерв'ю у 2019 році йому 59 років. З 25 років Тупчій товаришував з актором Віктором Андрієнком, який створив та розвивав "довгоносиків" протягом трьох років, з 1969 по 1999 роки. Уточнюється, що його майстерня розташовувалась на Русанівській набережній: є колекція з 50 театральних ляльок, полички з матеріалами та готовими виробами для театру.

