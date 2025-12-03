Латвія урізає фінансову допомогу біженцям з України: що зміниться

На підтримку українських біженців Латвія виділила 2025 року 64 млн євро, але вже 2026-го ця сума зменшиться і становитиме 39 717 846 євро.

Депутати Сейму ухвалили поправки до закону про підтримку цивільних жителів України, які передбачають відмову від кількох заходів підтримки, включно з посібниками на початок працевлаштування та самозайнятості, повідомляє Delfi.

Підтримка українців у Латвії у 2026-му: які пільги уріжуть

При влаштуванні на роботу в Латвії або будучи там самозайнятим громадянин України має право на отримання одноразової допомоги на початок працевлаштування в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати.

Оскільки українці залучені до ринку праці Латвії або здійснюють господарську діяльність, а також те, що доступні інші загальні механізми підтримки зайнятості, продовження цього заходу підтримки більше не є актуальним, вважає латвійська влада.

Водночас українські біженці зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості в такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Ухвалені зміни передбачають, що відтепер жителі України матимуть такі самі права і в такому самому обсязі на знижки на проїзд і провезення багажу в регіональному транспорті, як і категорії місцевих жителів, які отримують субсидії. Раніше українці могли використовувати регіональний громадський транспорт і перевозити багаж безкоштовно.

Також надалі жителі України не будуть звільнені від доплати пацієнта при отриманні послуг охорони здоров'я, однак збережуть право на оплачувані державою медичні послуги нарівні з латвійцями.

Крім того, українцям не покриватимуть витрати на реєстрацію тварин і виконання обов'язкових ветеринарних вимог.

Українці в Латвії: чи зріс потік біженців

За інформацією ресурсу, у 2025 році кількість українців, які в'їжджають до Латвії, залишається стабільною. У середньому на місяць для отримання статусу тимчасового захисту в Латвії заново реєструється 500-600 осіб.

У 2025 році істотно зросла кількість тих осіб, чий статус тимчасового захисту в Латвії було анульовано, оскільки протягом місяця після закінчення візи або посвідки на проживання вони не подали заяву на отримання нового дозволу на проживання.

На 1 жовтня 2025 року до Реєстру фізичних осіб у Латвії було занесено 31 152 жителя України, з них жінок — 17 167, чоловіків — 13 985, неповнолітніх — 6977.

Працевлаштовано в Латвії щонайменше 9 909 жителів України.

Тим часом Нідерланди планують закрити пункти розміщення для українських біженців після завершення дії правил спеціального захисту ЄС у 2027 році. Повідомляють, що українці отримають трирічні дозволи на проживання, однак вони повинні будуть самостійно забезпечувати житло та медичне обслуговування.

Зі свого боку президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.