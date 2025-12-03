Латвия урезает финансовую помощь беженцам из Украины: что изменится

На поддержку украинских беженцев Латвия выделила в 2025 году 64 млн евро, но уже в 2026-м эта сумма уменьшится и составит 39 717 846 евро.

Депутаты Сейма приняли поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают отказ от нескольких мер поддержки, включая пособия на начало трудоустройства и самозанятости, сообщает Delfi.

Поддержка украинцев в Латвии в 2026-м: какие льготы урежут

При устройстве на работу в Латвии или будучи там же самозанятым гражданин Украины имеет право на получение единовременного пособия на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты.

Поскольку украинцы вовлечены в рынок труда Латвии или осуществляют хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки больше не является актуальным, считают латвийские власти.

Відео дня

Вместе с тем украинские беженцы сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что впредь жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа в региональном транспорте, как и категории местных жителей, получающих субсидии. Ранее украинцы могли использовать региональный общественный транспорт и перевозить багаж бесплатно.

Также в дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения, однако сохранят право на оплачиваемые государством медицинские услуги наравне с латвийцами.

Кроме того, украинцам не будут покрывать расходы на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований.

Украинцы в Латвии: вырос ли поток беженцев

По информации ресурса, в 2025 году количество въезжающих в Латвию украинцев остается стабильным. В среднем в месяц для получения статуса временной защиты в Латвии заново регистрируется 500-600 человек.

В 2025 году существенно выросло число тех лиц, чей статус временной защиты в Латвии был аннулирован, поскольку в течение месяца после окончания визы или вида на жительство они не подали заявление на получение нового разрешения на проживание.

На 1 октября 2025 года в Реестре физических лиц в Латвии было включено 31 152 жителя Украины, из них женщин — 17 167, мужчин — 13 985, несовершеннолетних — 6977.

Трудоустроены в Латвии не менее 9 909 жителей Украины.

Тем временем Нидерланды планируют закрыть пункты размещения для украинских беженцев после завершения действия правил специальной защиты ЕС в 2027 году. Сообщается, что украинцы получат трехлетние разрешения на проживание, однако они должны будут самостоятельно обеспечивать жилье и медицинское обслуживание.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.