Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год: какие условия

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.

Он отметил, что поддержка украинского меньшинства должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам. Об этом пишет Kresy.pl.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", — заявил Навроцкий.

Вместе с тем, президент Польши обратил внимание на необходимость упорядочения системы поддержки.

"Украинцы должны быть трактованы как любое другое национальное меньшинство", — сказал политик.

Кароль Навроцкий добавил, что первая версия закона содержала положение о предоставлении помощи 800+ украинцам, которые не работают, что он признал неприемлемым.

"Это было несправедливое решение в отношении поляков", — сказал он.

Помощь украинским беженцам в Польше

В сентябре 2025 года Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Программа "Rodzina 800+" предусматривает социальную выплату в размере 800 злотых в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Помощь оказывают беженцам из Украины.

А новый закон определяет, что право на выплаты будет зависеть от таких условий: помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение — люди с инвалидностью. Более того, иностранцы, которые хотят получить выплаты, должны зарабатывать не менее 50% от минимальной зарплаты в Польше.

В частности, для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Напомним, в Польше президент Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск вступили в публичный спор из-за блокирования повышения в звании 136 работников спецслужб.

Также Фокус ранее писал, что в администрации президента Польши заявили, что наплыв беженцев превышает возможность инкультурировать их в польское общество.