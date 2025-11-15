Польща надає допомогу українським біженцям останній рік: які умови

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.

Він зазначив, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність з принципом рівного ставлення до всіх національних меншин. Про це пише Kresy.pl.

"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", — заявив Навроцький.

Разом з тим, президент Польщі звернув увагу на необхідність впорядкування системи підтримки.

"Українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина", — сказав політик.

Кароль Навроцький додав, що перша версія закону містила положення про надання допомоги 800+ українцям, які не працюють, що він визнав неприйнятним.

"Це було несправедливе рішення щодо поляків", — сказав він.

Допомога українським біженцям у Польщі

У вересні 2025 року Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.

Програма "Rodzina 800+" передбачає соціальну виплату в розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років. Допомогу надають біженцям з України.

А новий закон визначає, що право на виплати залежатиме від таких умов: допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток — люди з інвалідністю. Ба більше, іноземці, які хочуть отримати виплати, мають заробляти щонайменше 50% від мінімальної зарплати в Польщі.

Зокрема, для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.

