Польща надає допомогу українським біженцям останній рік: які умови
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.
Він зазначив, що підтримка української меншини повинна поєднувати відповідальність з принципом рівного ставлення до всіх національних меншин. Про це пише Kresy.pl.
"Я не хочу бути президентом хаосу, тому підписав другу версію закону про допомогу українцям, але зробив це востаннє", — заявив Навроцький.
Разом з тим, президент Польщі звернув увагу на необхідність впорядкування системи підтримки.
"Українці повинні бути трактовані як будь-яка інша національна меншина", — сказав політик.
Кароль Навроцький додав, що перша версія закону містила положення про надання допомоги 800+ українцям, які не працюють, що він визнав неприйнятним.
"Це було несправедливе рішення щодо поляків", — сказав він.
Допомога українським біженцям у Польщі
У вересні 2025 року Навроцький підписав закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.
Програма "Rodzina 800+" передбачає соціальну виплату в розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років. Допомогу надають біженцям з України.
А новий закон визначає, що право на виплати залежатиме від таких умов: допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток — люди з інвалідністю. Ба більше, іноземці, які хочуть отримати виплати, мають заробляти щонайменше 50% від мінімальної зарплати в Польщі.
Зокрема, для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.
