Польща змінює порядок виплат біженцям: непрацюючі українці ризикують залишитися без допомоги для дітей

Виплата допомоги "800+" тепер залежатиме від наявності роботи у батьків у сім'ї. Управління соціального страхування запустить механізм автоматичної перевірки біженців.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України, змінивши механізм виплати допомоги "800+". Про це повідомляє мовник RFM24.

Програма "Rodzina 800+" передбачає соціальну виплату в розмірі 800 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років. Допомогу надають біженцям з України.

Попередню версію законопроєкту Навроцький відхилив через відсутність положень, що пов'язують виплати з професійною діяльністю іноземців, які перебувають у Польщі.

"Нам необхідно перейти на звичайні правила для громадян України. В уряду є на це шість місяців", — заявив глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький.

За його словами, Навроцький подає чіткий сигнал: жодних преференцій та особливих умов.

"Усі ці рішення, включені до підписаного акта, є кінцем туризму з України коштом польських платників податків", — зауважив чиновник.

Виплати для українців у Польщі — як перевірятимуть біженців?

Управління соціального страхування запустить механізм автоматичної перевірки, чи був іноземець економічно активним за минулий місяць. Якщо виявиться економічна активність, допомогу виплатять, а якщо ні — зупинять.

Зміни стосуються всіх іноземців, не тільки тих, хто приїхав з України. Виняток все ж зробили для батьків дітей-інвалідів. За наявності в дитини такого посвідчення, допомогу виплатять незалежно від професійного статусу батьків.

Закон спрямований на заохочення іноземців працювати та скоротити зловживання системою пільг. Нові правила хочуть уточнити законність перебування та доступу іноземців на ринку праці.

Нагадаємо, ЗМІ писали про ризик втрати права на легалізацію для 900 тисяч українців, які проживають у Польщі.

Західні аналітики писали, що більшість українських біженців у Польщі, найімовірніше, не повернуться в Україну. Причина такої ситуації — інтеграція в економіку Польщі.