Польша меняет порядок выплат беженцам: неработающие украинцы рискуют остаться без помощи для детей

Выплата пособия "800+" теперь будет зависеть от наличия работы у родителей в семье. Управление социального страхования запустит механизм автоматической проверки беженцев.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, изменив механизм выплаты пособия "800+". Об этом сообщает вещатель RFM24.

Программа "Rodzina 800+" предполагает социальную выплату в размере 800 злотых в месяц на каждого ребенка возрастом до 18 лет. Помощь предоставляют беженцам из Украины.

Предыдущую версию законопроекта Навроцкий отклонил из-за отсутствия положений, связывающих выплаты с профессиональной деятельностью иностранцев, пребывающих в Польше.

"Нам необходимо перейти на обычные правила для граждан Украины. У правительства есть на это шесть месяцев", — заявил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий.

По его словам, Навроцкий подает четкий сигнал: никаких преференций и особых условий.

"Все эти решения, включенные в подписанный акт, являются концом туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков", — заметил чиновник.

Выплаты для украинцев в Польше — как будут проверять беженцев?

Управление социального страхования запустит механизм автоматической проверки, был ли иностранец экономически активным за прошедший месяц. Если обнаружится экономическая активность, пособие выплатят, а если нет — остановят.

Изменения касаются всех иностранцев, не только приехавших из Украины. Исключение все же сделали для родителей детей-инвалидов. При наличии у ребенка такого удостоверения, пособие выплатят независимо от профессионального статуса родителей.

Закон направлен на поощрение иностранцев работать и сократить злоупотребление системой льгот. Новые правила хотят уточнить законность пребывания и доступа иностранцев на рынке труда.

Напомним, СМИ писали о риске утраты права на легализацию для 900 тысяч украинцев, проживающих в Польше.

Западные аналитики писали, что большинство украинских беженцев в Польше, скорее всего, не вернутся в Украину. Причина такой ситуации — интеграция в экономику Польши.