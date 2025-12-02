"Закроют как можно быстрее": в Нидерландах прекратят работу пункты для украинских беженцев, — СМИ

Нидерланды планируют закрыть пункты размещения для украинских беженцев после завершения действия правил специальной защиты ЕС в 2027 году. Сообщается, что украинцы получат трехлетние разрешения на проживание, однако они должны будут самостоятельно обеспечивать жилье и медицинское обслуживание.

По данным Dutch News, министр жилищно-коммунального хозяйства Нидерландов Мона Кейзер выразила намерение закрыть специализированные пункты размещения для украинцев "как можно быстрее" после завершения действия правил специальной защиты ЕС. В материале отмечается, что 135 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в стране, получат трехлетние разрешения на проживание, а ответственность за жилье и медицинское страхование ляжет на самих беженцев.

В материале также отмечается, что эти планы вызвали критику среди экспертов и общественных организаций. В частности, представители агентства Heroyam, которое помогает украинцам интегрироваться в Нидерландах, отмечают, что инициатива может быть недостаточно продуманной из-за дефицита жилья на открытом рынке. По их мнению, без конкретных механизмов обеспечения жильем такие шаги остаются декларативными.

Сейчас около трех четвертей украинцев проживают в государственных пунктах размещения, созданных правительством в течение последних трех лет. В нем также указывается, что финансирование муниципалитетов, которые обеспечивают эти пункты, планируется сократить, а государственное жилье постепенно закрывать. Местные власти, как передает издание, выразили обеспокоенность, поскольку это может усложнить выполнение обязанностей по предоставлению жилья и социальной помощи украинцам.

Также отмечается, что после завершения действия специальных защитных мер правительство больше не будет субсидировать жилье и медицинское страхование, однако украинцы получат доступ к тем же льготам, что и граждане Нидерландов. При этом признается, что хотя большинство украинцев работают и уже сделали значительный экономический вклад в страну, часть из них все равно будет иметь право на социальную помощь.

Что касается образования, молодые украинцы смогут учиться и получать финансирование на тех же условиях, что и граждане ЕС. Это позволит устранить проблему значительно более высоких расходов для украинских студентов, поскольку Украина не входит в Европейское экономическое пространство.

В целом, политика правительства предусматривает постепенное завершение государственной поддержки с одновременной интеграцией украинцев в обычную жилищную и социальную среду, хотя некоторые эксперты выражают сомнения относительно практической реализации этих планов.

Стоит заметить, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.

Также Фокус писал, что украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут считаться лицами, просящими убежища и, соответственно, они будут получать помощь в меньшем размере.