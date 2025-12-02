"Закриють якнайшвидше": у Нідерландах припинять роботу пункти для українських біженців, — ЗМІ

Нідерланди планують закрити пункти розміщення для українських біженців після завершення дії правил спеціального захисту ЄС у 2027 році. Повідомляється, що українці отримають трирічні дозволи на проживання, проте вони повинні будуть самостійно забезпечувати житло та медичне обслуговування.

За даними Dutch News, міністр житлово-комунального господарства Нідерландів Мона Кейзер висловила намір закрити спеціалізовані пункти розміщення для українців "якнайшвидше" після завершення дії правил спеціального захисту ЄС. В матеріалі наголошується, що 135 тисяч українців, які наразі проживають у країні, отримають трирічні дозволи на проживання, а відповідальність за житло та медичне страхування ляже на самих біженців.

У матеріалі також зазначається, що ці плани викликали критику серед експертів та громадських організацій. Зокрема, представники агентства Heroyam, яке допомагає українцям інтегруватися в Нідерландах, відзначають, що ініціатива може бути недостатньо продуманою через дефіцит житла на відкритому ринку. На їхню думку, без конкретних механізмів забезпечення житлом такі кроки залишаються декларативними.

Наразі близько трьох чвертей українців проживають у державних пунктах розміщення, створених урядом протягом останніх трьох років. В ньому також вказується, що фінансування муніципалітетів, які забезпечують ці пункти, планується скоротити, а державне житло поступово закривати. Місцева влада, як передає видання, висловила занепокоєння, оскільки це може ускладнити виконання обов’язків з надання житла та соціальної допомоги українцям.

Також зазначається, що після завершення дії спеціальних захисних заходів уряд більше не субсидуватиме житло та медичне страхування, проте українці отримають доступ до тих самих пільг, що й громадяни Нідерландів. При цьому визнається, що хоча більшість українців працюють і вже зробили значний економічний внесок у країну, частина з них усе одно матиме право на соціальну допомогу.

Що стосується освіти, молоді українці зможуть навчатися та отримувати фінансування на тих же умовах, що й громадяни ЄС. Це дозволить усунути проблему значно вищих витрат для українських студентів, оскільки Україна не входить до Європейського економічного простору.

В цілому, політика уряду передбачає поступове завершення державної підтримки з одночасною інтеграцією українців у звичайне житлове та соціальне середовище, хоча деякі експерти висловлюють сумніви щодо практичної реалізації цих планів.

Варто зауважити, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє.

Також Фокус писав, що українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть особами, що просять притулку і, відповідно, вони отримуватимуть допомогу в меншому розмірі.