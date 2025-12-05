Чому витрати на депутатів Верховної Ради не можна спрямувати до ЗСУ: відповідь нардепки (відео)

3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень, однак не підвищила зарплати військовим, що спричинило чергову хвилю критики у бік влади.

Однак, за словами голови підкомітету з видатків держбюджету комітету Ради з бюджету Лесі Забуранної, перенаправити кошти, передбачені для депутатів, на потреби Збройних сил України неможливо. Чому так, вона пояснила в коментарі День.LIVE.

Парламентарка зазначила, що в країні є два підходи до формування бюджету.

"Усі цивільні видатки, до яких, зокрема, належить забезпечення діяльності Верховної Ради, медицина, освіта, пенсії, фінансуються виключно за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Ми не можемо спрямовувати міжнародну фінансову допомогу, на превеликий жаль, на підтримку Збройних сил", — розповіла вона.

Відео дня

Тому, продовжила депутатка, усі витрати на ЗСУ становлять 100% доходів держави:

"Тобто всі доходи нашої держави йдуть на фінансування збройних сил. Не на фінансування заробітних плат, пенсій, виплат соціальних, депутатських коштів. Вони йдуть виключно на Збройні сили".

Забуранна констатувала, що міжнародні партнери змушені з 2022 року повністю покривати Україні дефіцит держбюджету.

Щодо питання про грошове забезпечення депутатської діяльності, то гостя ефіру попросила "називати речі правильно".

"Мова йде не про заробітну плату для народних депутатів, а про витрати на забезпечення діяльності народних депутатів. Це робота на їхніх округах, із виборцями, зокрема допомога і військовослужбовцям, і внутрішньо переміщеним особам, і малозабезпеченим людям", — уточнила нардепка.

Вона ще раз наголосила, що все це фінансується саме за рахунок цивільної частини державного бюджету та міжнародної фінансової допомоги.

"Перенаправити ці кошти з цивільних видатків на Збройні сили ми не маємо права відповідно до домовленостей з іноземними партнерами", — заявила Забуранна.

На фінансовий документ уже відреагували в суспільстві. Новий бюджет, у якому військові витрати фактично скоротили на 160 мільярдів гривень — шлях до катастрофи на фронті, заявляє блогер Віктор Таран. Це виглядає щонайменше дивно на тлі того, що Росія, навпаки, збільшує свої військові витрати.

Український волонтер і блогер Сергій Стерненко заявив, що ухвалений нардепами бюджет України на 2026 рік загрожує державі знищенням. Він обурився відсутністю підвищенням зарплат військовим на тлі збільшення фондів депутатів і витрат на телемарафон.

Зі свого боку народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала проєкт.