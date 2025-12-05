Почему расходы на депутатов Верховной Рады нельзя направить в ВСУ: ответ нардепа (видео)

3 декабря Верховная Рада Украины приняла решение о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен, однако не повысила зарплаты военным, что вызвало очередную волну критики в сторону власти.

Однако, по словам председателя подкомитета по расходам госбюджета комитета Совета по бюджету Леси Забуранной, перенаправить средства, предусмотренные для депутатов, на потребности Вооруженных сил Украины невозможно. Почему так, она объяснила в комментарии День.LIVE.

Парламентарий подчеркнула, что в стране есть два подхода к формированию бюджета.

"Все гражданские расходы, к которым в том числе относится обеспечение деятельности Верховной Рады, медицина, образование, пенсии, финансируется исключительно за счет международной финансовой помощи. Мы не можем направлять международную финансовую помощь, к огромному сожалению, на поддержку Вооруженных сил", – рассказала она.

Відео дня

Поэтому, продолжила депутат, все расходы на ВСУ составляют 100% доходов государства:

"То есть все доходы нашего государства идут на финансирование вооруженных сил. Не на финансирование заработных плат, пенсий, выплат социальных, депутатских средств. Они идут исключительно на Вооруженные силы".

Забуранная констатировала, что международные партнеры вынуждены с 2022 года полностью покрывать Украине дефицит госбюджета.

Что касается вопроса о денежном обеспечении депутатской деятельности, то гость эфира попросила "называть вещи правильно".

"Речь идет не о заработной плате для народных депутатов, а о расходах на обеспечение деятельности народных депутатов. Это работа на их округах, с избирателями, в том числе помощь и военнослужащим, и внутренне перемещенным лицам, и малообеспеченным людям", – уточнила нардеп.

Она еще раз подчеркнула, что все это финансируется именно за счет гражданской части государственного бюджета и международной финансовой помощи.

"Перенаправить эти средства с гражданских расходов на Вооруженные силы мы не имеем права в соответствии с договоренностями с иностранными партнерами", – заявила Забуранная.

На финансовый документ уже отреагировали в обществе. Новый бюджет, в котором военные расходы фактически сократили на 160 миллиардов гривен — путь к катастрофе на фронте, заявляет блогер Виктор Таран. Это выглядит как минимум странно на фоне того, что Россия, наоборот, увеличивает свои военные расходы.

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что принятый нардепами бюджет Украины на 2026 год грозит государству уничтожением. Он возмутился отсутствием повышением зарплат военным на фоне увеличения фондов депутатов и расходов на телемарафон.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая поддержала проект.