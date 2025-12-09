Чому чоловіки без військового квитка не зможуть отримати роботу: пояснення Держпраці

Перевірка військового квитка у військовозобов'язаних громадян України під час прийняття на роботу є обов'язковою.

Підприємства, установи та організації зобов'язані при прийнятті на роботу або навчання перевіряти наявність військово-облікових документів, пояснили в Управлінні інспекційної діяльності в Житомирській області.

У такому разі військовозобов'язаний має показати військовий квиток або тимчасове посвідчення, а призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Прийняти їх на роботу на підприємствах без проблем зможуть тільки після того, як претендентів на вакансії буде взято на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а тих, хто перебуває на обліку в Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки, — після взяття на облік там.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, також є військовозобов'язаними і повинні подати військово-обліковий документ, навіть якщо влаштовуються на посаду, не пов'язану з медициною або фармацевтикою.

Ці вимоги встановлено постановою Кабміну №921, і в разі порушення порядку взяття на військовий облік роботодавці можуть отримати штраф.

8 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, тепер запроваджується можливість бронювати працівників на 45 календарних днів, щоб компанії не втрачали спеціалістів під час врегулювання формальних процедур.

У листопаді у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може посилити заборону на виїзд за кордон для громадян, офіційно визначених як критично важливі під час мобілізації або воєнного стану.

Нагадаємо, народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що довготривала війна такого масштабу, як російсько-українська, неможлива без примусової мобілізації.