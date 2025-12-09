Почему мужчины без военного билета не смогут получить работу: объяснение Гоструда

Проверка военного билета у военнообязанных граждан Украины при приеме на работу является обязательной.

Предприятия, учреждения и организации обязаны при принятии на работу или обучение проверять наличие военно-учетных документов, объяснили в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

В таком случае военнообязанный должен показать военный билет или временное удостоверение, а призывники – удостоверение о приписке к призывному участку.

Принять их на работу на предприятиях без проблем смогут только после того, как претенденты на вакансии взяты на военный учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а состоящие на учете в Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки – после взятия на учет там.

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также являются военнообязанными и должны подать военно-учетный документ, даже если устраиваются на должность, не связанную с медициной или фармацевтикой.

Эти требования установлены постановлением Кабмина №921, и в случае нарушение порядка взятия на военный учет работодатели могут схлопотать штраф.

8 декабря стало известно, что Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, теперь вводится возможность бронировать работников на 45 календарных дней, чтобы компании не теряли специалистов при урегулировании формальных процедур.

В ноябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может усилить запрет на выезд за границу для граждан, официально определенных как критически важные во время мобилизации или военного положения.

Напомним, народный депутат "Голоса" Роман Костенко заявил, что долговременная война такого масштаба, как российско-украинская, невозможна без принудительной мобилизации.