Працюватимуть по-новому: Рада збирається врегулювати діяльність рієлторів

Діяльність рієлторів планують упорядкувати на законодавчому рівні. Уже до кінця року Верховна Рада планує створити робочу групу, яка напрацьовуватиме відповідні рішення.

Такий крок передбачено законопроєктом №12377, повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Нардепка наголосила, що до врегулювання проблемних питань, пов'язаних із рієлторською діяльністю, парламент приступить уже після остаточного ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики".

Робоча група, яку створять у парламенті на базі вже згаданого вище комітету, свої пропозиції надасть як рекомендації для уряду протягом місяця після ухвалення та підписання закону.

Рієлтори в Україні: яка ситуація на сьогодні

За словами Шуляк, зараз в Україні може налічуватися до 40 тисяч рієлторів, які працюють з питань оренди та купівлі-продажу житла. Точної цифри людей, задіяних у цій сфері, немає.

Ба більше, зазначає депутат, невідомо, наскільки якісно ці фахівці надають свої послуги, і чи можуть клієнти отримати їх (послуги) якісно, прозоро та за виправдану ціну, що відображає обсяг роботи та рівень відповідальності рієлтора, а не просто доступ до інформації.

"Я свого часу не підтримала законопроєкт №3618, зареєстрований ще 2020 року, де було прописано, що рієлторів, які працюють на ринку, потрібно допускати до роботи після сертифікації, яку потрібно отримати у відповідній організації в обов'язковому порядку. Але це монополія, тому проти обов'язкового визначення якоїсь конкретної, окремої організації — ринок сам має вирішити, у який спосіб це буде працювати. А ми можемо надавати тільки підтримку або через українські виші, які можуть навчати фахівців з нерухомості", — зазначила Шуляк.

Нове законодавство в рієлторській сфері: що пропонують змінити

Шуляк впевнена, що на рівні законодавства потрібно встановити чіткі правила і порядки, дотримання яких дасть змогу правильно врегулювати і впорядкувати рієлторську діяльність, але унеможливить монополію.

Ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики" є частиною зобов'язань України перед ЄС — у межах програми Ukraine Facility.

