Будут работать по-новому: Рада собирается урегулировать деятельность риелторов

Деятельность риелторов планируют упорядочить на законодательном уровне. Уже к концу года Верховная Рада планирует создать рабочую группу, которая будет нарабатывать соответствующие решения.

Такой шаг предусмотрен законопроектом №12377, сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что к урегулированию проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, парламент приступит уже после окончательного принятия законопроекта "Об основных принципах жилищной политики".

Рабочая группа, которую создадут в парламенте на базе уже упомянутого выше комитета, свои предложения предоставит в качестве рекомендаций для правительства в течение месяца после принятия и подписания закона.

Риелторы в Украине: какая ситуация на сегодня

По словам Шуляк, сейчас в Украине может насчитываться до 40 тысяч риелторов, которые работают по вопросам аренды и купли-продажи жилья. Точной цифры людей, задействованных в этой сфере, нет.

Более того, отмечает депутат, неизвестно, насколько качественно эти специалисты предоставляют свои услуги, и могут ли клиенты получить их (услуги) качественно, прозрачно и за оправданную цену, которая отражает объем работы и уровень ответственности риелтора, а не просто доступ к информации.

"Я в свое время не поддержала законопроект №3618, зарегистрированный еще в 2020 году, где было прописано, что работающих на рынке риелторов нужно допускать к работе после сертификации, которую нужно получить в соответствующей организации в обязательном порядке. Но это монополия, поэтому против обязательного определения какой-то конкретной, отдельной организации – рынок сам должен решить, каким образом это будет работать. А мы можем оказывать только поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости", – отметила Шуляк.

Новое законодательство в риелторской сфере: что предлагают изменить

Шуляк уверена, что на уровне законодательства нужно установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, но исключить монополию.

Принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" является частью обязательств Украины перед ЕС – в рамках программы Ukraine Facility.

