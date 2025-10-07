Плохой Photoshop, отличные результаты: как "ноу-хау" риелторов повысили продажи жилья (фото)

Одна риэлторская компания в Британии решили устроить необычную рекламную кампанию, добавив некоторые элементы через Photoshop. В сети откровенно посмеялись над задумкой фирмы, однако она имела обратный эффект.

Оказалось, что грубый фотошоп наоборот только увеличил интерес покупателей к ряду локаций, сообщает издание Metro.

Журналисты пишут, что агентство недвижимости Emoov пошло на необычный эксперимент. Работники фирмы дофотошопили несколько автомобилей, чтобы показать просторный заезд перед четырехкомнатным домом в городке Данфермлин за £295 000 (почти 16,3 млн грн).

"Большая частная парковка на 4-5 автомобилей. 4-спальный отдельный дом на участке больше среднего, расположенный в престижном жилом районе недалеко от магазинов, транспорта, Park and Ride, местных школ и удобств", — говорилось в тексте объявления.

Прифотошопленные машины в объявлении Фото: Metro Фотошоп есть даже в квартире владельца Фото: Metro

Однако фото, предназначенное для демонстрации пространства на подъездной дорожке, выполнило свою работу. Хотя в Emoov через несколько дней передумали и пытались удалить фото, но оно снова было загружено продавцом.

"Продавец имеет контроль над собственным объявлением", — рассказал представитель компании, добавив, что благодаря этому объявлению организовал "довольно много просмотров".

Реакция соцсетей

Пользователи не скрывали смеха от комического объявления и откровенно писали, что хохотали от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Именно то, что мне нужно. Я уже давно искал место, где можно припарковать свои картонные автомобили";

"Большая парковка на 4-5 машин, но они отфотошопили только три";

"Извините, но я не вижу никакой проблемы с этими изображениями и, конечно, не замечаю никакого плохого фотошопа. Счастливая семья — целых три автомобиля!";

"Я не врубил, а их что, приклеили ПВА-клеем?".

