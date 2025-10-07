Поганий Photoshop, чудові результати: як "ноу-хау" рієлторів підвищили продажі житла (фото)

Одна рієлторська компанія в Британії вирішили влаштувати незвичну рекламну кампанію, додавши деякі елементи через Photoshop. В мережі відверто поглузували над задумкою фірми, однак вона мала зворотний ефект.

Виявилося, що грубий фотошоп навпаки тільки збільшив інтерес покупців до низки локацій, повідомляє видання Metro.

Журналісти пишуть, що агентство нерухомості Emoov пішло на незвичний експеримент. Працівники фірми дофотошопили кілька автомобілів, аби показати просторий заїзд перед чотирикімнатним будинком у містечку Данфермлін за £295 000 (майже 16,3 млн грн).

"Велика приватна парковка на 4–5 автомобілів. 4-спальний окремий будинок на ділянці, більшій за середню, розташований у престижному житловому районі неподалік від магазинів, транспорту, Park and Ride, місцевих шкіл і зручностей", — йшлося в тексті оголошення.

Прифотошоплені машини в оголошенні Фото: Metro Фотошоп є навіть у квартирі власника Фото: Metro

Однак фото, призначене для демонстрації простору на під’їзній доріжці, виконало свою роботу. Хоча в Emoov за кілька днів передумали та намагалися видалити фото, але воно знову було завантажене продавцем.

"Продавець має контроль над власним оголошенням", — розповів представник компанії, додавши, що завдяки цьому оголошенню організував "доволі багато переглядів".

Реакція соцмереж

Користувачі не приховували сміху від комічного оголошення та відверто писали, що реготали від побаченого. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Саме те, що мені потрібно. Я вже давно шукав місце, де можна припаркувати свої картонні автомобілі";

"Велика парковка на 4–5 машин, але вони відфотошопили лише три";

"Вибачте, але я не бачу жодної проблеми з цими зображеннями та, звісно, не помічаю жодного поганого фотошопу. Щаслива родина — аж три автомобілі!";

"Я не врубив, а їх що, приклеїли ПВА-клеєм?".

