Італійського альпініста звинуватили в підробці селфі на вершині в Гімалаях

Колеги-альпіністи поставили під сумнів заяву Марко Конфортоли про підкорення 14 вершин висотою понад 8000 м у Гімалаях і Каракорумському хребті.

У липні відомий 54-річний італійський альпініст Марко Конфортола оголосив, що піднявся на всі 14 вершин заввишки більше ніж 8000 метрів у хребтах Гімалаїв і Каракоруму, включно з Еверестом, у такий спосіб долучившись до ексклюзивного клубу з приблизно 50 сміливців, які здійснили цей подвиг, пише Times.

Досягнення Конфортоли вражаюче подвійно, зазначає видання, оскільки йому ампутували всі пальці на нозі після сходження 2008 року на другу за висотою вершину К2, під час якого він потрапив у крижаний шторм.

Однак ще один італійський альпініст Сімоне Моро стверджує, що Конфортолі не вдалося досягти вершини шести гір, включно з Канченджангою в Гімалаях. Моро стверджував, що Конфортола використовував фотографію вершини, зроблену пакистанським альпіністом, яку той нібито вирізав.

Моро також стверджував, що Конфортола прифотошопив себе на фотографію, зроблену на вершині Лхоцзе (8516 м.) іспанським альпіністом Хорхе Егочеагою.

"Конфортола додав трохи снігу, що дме на вітрі, але тінь на горі ідентична", — розповів він.

Фотографія Марко Конфортоли на Лхоцзе, яка нібито є підробленою Це схоже зображення, зроблене Хорхе Егочеагою з Іспанії, нібито було використано для підробки селфі

Крім того, сходження Конфортоли на Аннапурну (8091 м.) у Непалі зупинилося недалеко від вершини. Не дістався він і до Канченджанги (8586 м.) в Індії та Нанга Парбат (8126 м.) у Пакистані.

Моро заявив, що Конфортола завдає шкоди репутації Італії та зміцнює найгірші стереотипи про італійців. При цьому він констатує, що зараз підкорення "восьмитисячників" стає все менш вражаючим. За його словами, деякі агентства вже пропонують туристам послуги з доставки на гору на носіях-шерпах і гелікоптерах, що стає схожим на сафарі або круїзний відпочинок.

Водночас сам Конфортола відкинув звинувачення і заявив, що його колегами рухають ревнощі.

"Я розповідаю про свої подвиги компаніям, які телефонують мені, щоб виголосити мотиваційні промови, і я написав п'ять книг", — розповів він.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що в пік сезону, з вересня 2025 року, плата за дозвіл на сходження на Еверест, найвищу вершину світу, зросте до $15 000, влада Непалу знайшла бюджетну альтернативу для туристів. Протягом наступних двох років 97 гір заввишки від 5970 метрів до 7132 метрів, розташовані в найбідніших непальських провінціях Карналі і Судурпашім, стануть безкоштовними для сходжень.

До слова, Еверест, або Джомолунгма, є не тільки найвищою горою у світі, а й найпопулярнішою, інколи там шикується ціла черга з альпіністів, які бажають дістатися до вершини.