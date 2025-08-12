Альтернатива Евересту: Непал пропонує безкоштовне сходження на 97 гір (відео)

У зв'язку з тим, що в пік сезону, з вересня 2025 року, плата за дозвіл на сходження на Еверест, найвищу вершину світу, зросте до $15 000, влада Непалу знайшла бюджетну альтернативу для туристів.

Це буде перше підвищення майже за десятиліття, пише ВВС. Міністерство туризму Непалу заявило, що сподівається, що ця ініціатива приверне увагу до "незвіданих туристичних продуктів і напрямків" країни, оскільки протягом наступних двох років у країні 97 гімалайських гір стануть безкоштовними для сходжень.

Альпінізм є значним джерелом доходу для Непалу, де розташовані вісім із десяти найвищих гір світу. Минулого року збори за сходження принесли $5,9 млн, причому понад три чверті цієї суми припало на Еверест.

Вершини, на які плата не стягуватиметься, розташовані в непальських провінціях Карналі і Судурпашім висотою від 5970 метрів до 7132 метрів. Обидві провінції, розташовані на крайньому заході Непалу, належать до числа найбідніших і найменш розвинених провінцій країни.

"Незважаючи на їхню захоплюючу дух красу, кількість туристів і альпіністів тут дуже мала через складний доступ. Ми сподіваємося, що нове положення допоможе. Вони можуть створити робочі місця, принести дохід і зміцнити місцеву економіку", — сказав Хімал Гаутам, директор Департаменту туризму Непалу.

Поки що незрозуміло, чи планує влада поліпшити інфраструктуру і зв'язок із цими віддаленими районами, і наскільки успішно місцеві спільноти впораються з напливом альпіністів, якщо ініціативу безоплатного сходження буде реалізовано.

Підкорення Евересту — своєрідна золота медаль для будь-якого альпініста

Альпіністи традиційно не виявляли особливого інтересу до цих 97 важкодоступних вершин — за останні два роки туди підкорили лише 68 із них. Для порівняння, тільки у 2024 році на Еверест було видано близько 421 дозволу на сходження.

Еверест, найвища вершина світу заввишки понад 8849 м, останніми роками страждає від переповненості, екологічних проблем і серії смертельних спроб сходження.

У квітні 2024 року Верховний суд Непалу ухвалив, що уряд має обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест і кілька інших вершин, заявивши, що "необхідно поважати пропускну здатність гір".

У січні цього року влада оголосила про підвищення плати за дозвіл на 36%. Для тих, хто спробує підкорити вершину поза піковим сезоном з квітня по травень, тепер вартість сходження на Еверест з вересня по листопад становитиме $7500, а з грудня по лютий — $3750.

Парламент Непалу також обговорює новий закон, який вимагатиме від будь-кого, хто бажає підкорити Еверест, спочатку підкорити гору заввишки понад 7000 м у країні. Це робить вершини Карналі та Судурпашима "ідеальними тренувальними майданчиками".

