Альтернатива Эвересту: Непал предлагает бесплатное восхождение на 97 гор (видео)

В связи с тем, что в пик сезона, с сентября 2025 года, плата за разрешение на восхождение на Эверест, высочайшую вершину мира, вырастет до $15 000, власти Непала нашли бюджетную альтернативу для туристов.

Это будет первое повышение почти за десятилетие, пишет ВВС. Министерство туризма Непала заявило, что надеется, что эта инициатива привлечет внимание к "неизведанным туристическим продуктам и направлениям" страны, поскольку в следующие два года в стране 97 гималайских гор станут бесплатными для восхождений.

Альпинизм является значительным источником дохода для Непала, где находятся восемь из десяти самых высоких гор мира. В прошлом году сборы за восхождение принесли $5,9 млн, причем более трех четвертей этой суммы пришлось на Эверест.

Вершины, на которые плата не будет взиматься, расположены в непальских провинциях Карнали и Судурпашим высотой от 5970 метров до 7132 метров. Обе провинции, расположенные на крайнем западе Непала, относятся к числу самых бедных и наименее развитых провинций страны.

"Несмотря на их захватывающую дух красоту, число туристов и альпинистов здесь очень мало из-за сложного доступа. Мы надеемся, что новое положение поможет. Они могут создать рабочие места, принести доход и укрепить местную экономику", — сказал Химал Гаутам, директор Департамента туризма Непала.

Пока что неясно, планируют ли власти улучшить инфраструктуру и связь с этими отдаленными районами, и насколько успешно местные сообщества справятся с наплывом альпинистов, если инициатива бесплатного восхождения будет реализована.

Покорение Эвереста – своеобразная золотая медаль для любого альпиниста

Альпинисты традиционно не проявляли особого интереса к этим 97 труднодоступным вершинам – за последние два года туда покорили лишь 68 из них. Для сравнения, только в 2024 году на Эверест было выдано около 421 разрешения на восхождение.

Эверест, высочайшая вершина мира высотой более 8849 м, в последние годы страдает от переполненности, экологических проблем и серии смертельных попыток восхождения.

В апреле 2024 года Верховный суд Непала постановил, что правительство должно ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и несколько других вершин, заявив, что "необходимо уважать пропускную способность гор".

В январе этого года власти объявили о повышении платы за разрешение на 36%. Для тех, кто попытается покорить вершину вне пикового сезона с апреля по май, теперь стоимость восхождения на Эверест с сентября по ноябрь составит $7500, а с декабря по февраль – $3750.

Парламент Непала также обсуждает новый закон, который потребует от любого желающего покорить Эверест сначала покорить гору высотой более 7000 м в стране. Это делает вершины Карнали и Судурпашима "идеальными тренировочными площадками".

