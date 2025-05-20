Впервые в истории: украинские ветераны на протезах добрались до подножия Эвереста (фото)

Ветераны ГУР преодолели более пяти километров пешком несмотря на ампутированные конечности. Целью уникальной экспедиции было привлечь внимание к проблеме фантомной боли.

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Об этом 20 мая сообщили во Львовском городском совете.

Ветераны спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Иван Тарн ("Артан") и Александр Дашко (KRAKEN) поднялись к базовому лагерю Эвереста — самой высокой горы в мире. Они преодолели на протезах 5 280 метров. Событие — историческое, потому что это впервые украинцы с ампутациями добрались до подножия вершины. И там впервые взвился флаг с подписями пациентов центра UNBROKEN.

"Ты все это видишь перед собой, но глазам трудно поверить. Это как будто ты смотришь на очень-очень реальные фотообои. Невероятная красота", — признался Тарн.

Украинские ветераны поднялись в базовый лагерь на Эвересте Фото: UNBROKEN

Уникальная экспедиция, которая стартовала 5 мая, стала серьезным вызовом для ветеранов — как физически, так и эмоционально. Дашко признался, что в проект и его силы многие не верили, ведь у разведчика "очень большая" ампутация.

"Кому бы я ни рассказывал об этой авантюре, мне говорили, мол, туда люди даже с двумя ногами не поднимаются, а у тебя и так ноги нет, ты еще больше свое здоровье угробишь, не лезь. Поэтому мне было трудно, но это восхождение должны увидеть другие ребята с ампутациями, они должны увидеть, что жизнь после ампутации есть", — подчеркнул он.

Цель у восхождения была благотворительной — собрать три миллиона гривен. Деньги пойдут на высокотехнологичное оборудование для лечения фантомной боли у воинов с ампутациями, которые проходят реабилитацию после ранений во львовском центре UNBROKEN. Речь идет об ощущении боли в ампутированной конечности, это часто затрудняет физическое и психоэмоциональное восстановление и требует специального лечения.

"Поздравляем Ивана Тарна и Александра Дашко с успешным восхождением и искренне желаем новых побед! Эта экспедиция — это не только о покорении вершин и благотворительности. Это поддержка всех украинцев, которые борются, восстанавливаются и учатся жить с травмой", — заявили в UNBROKEN.

Напомним, пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина информировала, что в мае 2025 года харьковчанин Валентин Сипавин в 8 раз покорил самую высокую вершину земного шара — Эверест. Он считается одним из сильнейших альпинистов и ледолазов Украины.

Украинская альпинистка Антонина Самойлова установила новый рекорд, взойдя на Эверест и Лхоцзе за сутки. За время полномасштабной войны она установила на Эверест украинский флаг уже трижды.