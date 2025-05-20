Вперше в історії: українські ветерани на протезах дісталися підніжжя Евересту (фото)
Ветерани ГУР подолали понад п’ять кілометрів пішки попри ампутовані кінцівки. Метою унікальної експедиції було привернути увагу до проблеми фантомного болю.
Про це 20 травня повідомили у Львівській міській раді.
Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони Іван Тарн ("Артан") та Олександр Дашко (KRAKEN) піднялися до базового табору Евересту — найвищої гори у світі. Вони подолали на протезах 5 280 метрів. Подія — історична, бо це вперше українці з ампутаціями дістались підніжжя вершини. І там вперше замайорів прапор з підписами пацієнтів центру UNBROKEN.
"Ти усе це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса", — зізнався Тарн.
Унікальна експедиція, яка стартувала 5 травня, стала серйозним викликом для ветеранів — як фізично, так і емоційно. Дашко зізнався, що у проєкт та його сили багато хто не вірив, адже розвідник має "дуже велику" ампутацію.
"Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали, мовляв, туди люди навіть з двома ногами не підіймаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш, не лізь. Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями, вони повинні побачити, що життя після ампутації є", — наголосив він.
Мета у сходження була благодійною — зібрати три мільйони гривень. Гроші підуть на високотехнологічне обладнання для лікування фантомного болю у воїнів з ампутаціями, які проходять реабілітацію після поранень у львівському центрі UNBROKEN. Йдеться про відчуття болю в ампутованій кінцівці, це часто ускладнює фізичне й психоемоційне відновлення й вимагає спеціального лікування.
"Вітаємо Івана Тарна та Олександра Дашка з успішним сходженням і щиро бажаємо нових перемог! Ця експедиція — це не лише про підкорення вершин і благодійність. Це підтримка всіх українців, які борються, відновлюються та вчаться жити з травмою", — заявили в UNBROKEN.
Нагадаємо, пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна інформувала, що у травні 2025 року харків’янин Валентин Сипавін у 8 раз підкорив найвищу вершину земної кулі — Еверест. Він вважається одним із найсильніших альпіністів і льодолазів України.
Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекорд, зійшовши на Еверест та Лхоцзе за добу. За час повномасштабної війни вона встановила на Еверест український стяг вже тричі.