Вперше в історії: українські ветерани на протезах дісталися підніжжя Евересту (фото)

Ветерани ГУР подолали понад п’ять кілометрів пішки попри ампутовані кінцівки. Метою унікальної експедиції було привернути увагу до проблеми фантомного болю.

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Про це 20 травня повідомили у Львівській міській раді.

Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони Іван Тарн ("Артан") та Олександр Дашко (KRAKEN) піднялися до базового табору Евересту — найвищої гори у світі. Вони подолали на протезах 5 280 метрів. Подія — історична, бо це вперше українці з ампутаціями дістались підніжжя вершини. І там вперше замайорів прапор з підписами пацієнтів центру UNBROKEN.

"Ти усе це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса", — зізнався Тарн.

Українські ветерани піднялися до базового табору на Евересті Фото: UNBROKEN

Унікальна експедиція, яка стартувала 5 травня, стала серйозним викликом для ветеранів — як фізично, так і емоційно. Дашко зізнався, що у проєкт та його сили багато хто не вірив, адже розвідник має "дуже велику" ампутацію.

"Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали, мовляв, туди люди навіть з двома ногами не підіймаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш, не лізь. Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями, вони повинні побачити, що життя після ампутації є", — наголосив він.

Мета у сходження була благодійною — зібрати три мільйони гривень. Гроші підуть на високотехнологічне обладнання для лікування фантомного болю у воїнів з ампутаціями, які проходять реабілітацію після поранень у львівському центрі UNBROKEN. Йдеться про відчуття болю в ампутованій кінцівці, це часто ускладнює фізичне й психоемоційне відновлення й вимагає спеціального лікування.

"Вітаємо Івана Тарна та Олександра Дашка з успішним сходженням і щиро бажаємо нових перемог! Ця експедиція — це не лише про підкорення вершин і благодійність. Це підтримка всіх українців, які борються, відновлюються та вчаться жити з травмою", — заявили в UNBROKEN.

Нагадаємо, пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна інформувала, що у травні 2025 року харків’янин Валентин Сипавін у 8 раз підкорив найвищу вершину земної кулі — Еверест. Він вважається одним із найсильніших альпіністів і льодолазів України.

Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила новий рекорд, зійшовши на Еверест та Лхоцзе за добу. За час повномасштабної війни вона встановила на Еверест український стяг вже тричі.