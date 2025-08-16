Итальянского альпиниста обвинили в подделке селфи на вершине в Гималаях

Коллеги-альпинисты поставили под сомнение заявление Марко Конфортолы о покорении 14 вершин высотой свыше 8000 м в Гималаях и Каракорумском хребте.

Related video

В июле известный 54-летний итальянский альпинист Марко Конфортола объявил, что поднялся на все 14 вершин высотой более 8000 метров в хребтах Гималаев и Каракорума, включая Эверест, таким образом присоединившись к эксклюзивному клубу из примерно 50 смельчаков, совершивших этот подвиг, пишет Times.

Достижение Конфортолы впечатляющее вдвойне, отмечает издание, так как ему ампутировали все пальцы на ноге после восхождения в 2008 году на вторую по высоте вершину К2, во время которого он попал в ледяной шторм.

Однако еще один итальянский альпинист Симоне Моро утверждает, что Конфортоле не удалось достичь вершины шести гор, включая Канченджангу в Гималаях. Моро утверждал, что Конфортола использовал фотографию вершины, сделанную пакистанским альпинистом и которого тот якобы вырезал.

Моро также утверждал, что Конфортола прифотошопил себя на фотографию, сделанную на вершине Лхоцзе (8516 м.) испанским альпинистом Хорхе Эгочеагой.

"Конфортола добавил немного снега, дующего на ветру, но тень на горе идентична", — рассказал он.

Фотография Марко Конфортолы на Лхоцзе, которая якобы является поддельной Это похожее изображение, сделанное Хорхе Эгочеагой из Испании, якобы было использовано для подделки селфи

Кроме того, восхождение Конфортолы на Аннапурну (8091 м.) в Непале остановилось недалеко от вершины. Не добрался он и до Канченджанги (8586 м.) в Индии и Нанга Парбат (8126 м.) в Пакистане.

Моро заявил, что Конфортола наносит ущерб репутации Италии и укрепляет худшие стереотипы об итальянцах. При этом он констатирует, что сейчас покорение "восьмитысячников" становится все менее впечатляющим. По его словам, некоторые агентства уже предлагают туристам услуги по доставке на гору на носильщиках-шерпах и вертолетах, что становится похоже на сафари или круизный отдых.

В то же время сам Конфортола отверг обвинения и заявил, что его коллегами движет ревность.

"Я рассказываю о своих подвигах компаниям, которые звонят мне, чтобы произнести мотивационные речи, и я написал пять книг", — рассказал он.

Напомним, в связи с тем, что в пик сезона, с сентября 2025 года, плата за разрешение на восхождение на Эверест, высочайшую вершину мира, вырастет до $15 000, власти Непала нашли бюджетную альтернативу для туристов. В следующие два года 97 гор высотой от 5970 метров до 7132 метров, расположенные в беднейших непальских провинциях Карнали и Судурпашим, станут бесплатными для восхождений.

К слову, Эверест, или Джомолунгма является не только самой высокой горой в мире, но и самой популярной, иногда там выстраивается целая очередь из альпинистов, желающих добраться до вершины.