Випадкове фото стало мистецтвом: японський кадр перетворили на картину й гравюру (фото)

У соцмережах поширили світлину пари з Японії, де хлопець цілується з дівчиною, тримаючи іншу подругу без тями на руках. Знімок миттєво надихнув художників і перетворився на мальовничі та графічні версії.

В інтернеті набирає популярності фотографія, зроблена на вулиці в Японії. На знімку зображено трьох молодих людей: хлопець у навушниках цілується з дівчиною, водночас підтримуючи на руках іншу подругу.

Світлину користувачі одразу назвали "кадром року". Вона швидко набула вірусного характеру й викликала дискусії, адже багато хто побачив у ній схожість із класичними картинами та гравюрами.

Світлину перетворили на картину

На основі фото вже з’явилися кілька художніх інтерпретацій: олійний живопис у стилі європейського мистецтва та стилізована японська укійо-е гравюра.

Укійо-е гравюра Фото: Скриншот

Користувачі соцмереж активно реагують на зображення. Дехто жартує, що ситуація виглядає як сучасний "ре-романтик" сюжет, інші вбачають у деталях драматизм.

"Кохання перемагає алкоголь і музику", – пишуть у коментарях.

Хтось звернув увагу, що в руці дівчини, яка втратила свідомість, нібито не пляшка, а ніж, а інші сумніваються, що подібна сцена могла статися в Японії, відомій своєю стриманістю й чистотою вулиць.

Феноменальне поширення цього фото пов’язують із тим, що воно вдало поєднало у собі випадковість, драму та естетику, характерну для класичного мистецтва.

Нагадаємо, подібні вуличні кадри неодноразово ставали основою для нових арт-трендів. У сучасній культурі будь-який випадковий момент може трансформуватися у вірусний символ, що надихає художників та отримує нове життя в образотворчому мистецтві.

