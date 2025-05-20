У популярній манзі передбачили руйнівний землетрус у Японії (фото)

Японія опинилася в центрі уваги після кількох передбачень про жахливі катастрофи. Цього вистачило, щоб забобонні туристи почали відмовлятися від подорожей до цієї країни.

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Про це пише CNN.

Це може звучати як сюжет фільму-катастрофи, але в туристичній індустрії Японії нещодавня хвиля "прогнозів", пов'язаних із землетрусами, призвела до того, що багато туристів стали скасовувати або переносити свої відпустки.

У Японії землетруси відбуваються постійно, будівлі будують із розрахунком на підземні поштовхи, і перспектива сильного землетрусу — це те, з чим її населення живе щодня.

Але страх перед катастрофічно руйнівним землетрусом змушує деяких мандрівників злякатися, навіть коли його передбачають у манзі.

Манга "Майбутнє, яке я бачила" всерйоз налякала туристів Фото: Соцсети

Опублікована 1999 року мангакою Ре Тацукі манга "Майбутнє, яке я бачила" попереджала про велику катастрофу в березні 2011 року, яка, як виявилося, збіглася з катастрофічним землетрусом, що стався того ж місяця в північному регіоні Японії Тохоку. Роботи Тацукі користуються великою популярністю в Східній Азії, і її шанувальники часто вірять, що вона може бачити майбутнє.

Манга "Майбутнє, яке я бачила" пророкує землетрус у Японії Фото: Соцсети

Тацукі малює мультяшну версію себе в манзі, де ділиться видіннями, які вона черпає зі своїх снів, з іншими персонажами. Деякі з цих снів виявляються дуже схожими на реальні події.

Її передбачення землетрусу 2011 року — чи то збіг — зробило Тацукі знаменитою не тільки в Японії, а й у всьому світі. Комікс було продано тиражем 900 000 примірників і перекладено китайською мовою.

Шанувальники вважали, що вона також передбачила смерть принцеси Діани та співака Фредді Мерк'юрі, а також пандемію COVID-19, проте критики кажуть, що її бачення занадто розпливчасті, щоб сприймати їх всерйоз.

У повній версії манги, опублікованій 2021 року, стверджувалося, що наступний великий землетрус відбудеться в липні 2025 року.

Фанати Ре Тацукі вважають, що вона передбачила землетрус 2011 року і цунамі в Японії

Водночас екстрасенси з Японії та Гонконгу поділилися схожими попередженнями, що викликало необґрунтовану паніку в Інтернеті, яка призвела до хвилі скасувань поїздок.

Спекуляції відлякали здебільшого мандрівників з материкового Китаю і Гонконгу, які є другим і четвертим за величиною джерелами туристів до Японії. Але тепер землетрусу бояться в Таїланді та В'єтнамі, де соцмережі переповнені повідомленнями та відео, що попереджають людей двічі подумати, перш ніж їхати до Японії.

Катастрофічний землетрус у Японії: передбачення та прогнози

Японія розташована на Вогняному кільці, у зоні інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану. У січні 2025 року уряд Японії попередив, що протягом 30 років у південній частині країни Нанкайського прогину існує 80%-ва ймовірність сильного землетрусу.

При цьому Кабінет міністрів Японії офіційно пояснив, що сучасні технології поки що не здатні точно передбачати землетруси.

Землетруси в Японії відбуваються постійно Фото: Shutterstock

Також руйнівний землетрус пророкує Ци Сянь Юй, популярний майстер фен-шуй і телеведучий Гонконгу, відомий як Майстер Севен. Він закликав людей триматися подалі від Японії, починаючи з квітня.

Нагадаємо, 28 березня 2025 року стався потужний землетрус у М'янмі, який також відчувався в Таїланді та Китаї. Сила підземних поштовхів була така, що з басейнів на даху вихлюпувалася вода просто на вулицю.

А 12 травня невеликий землетрус стався в Румунії і відчувався в Ізмаїльському районі Одеської області.