У популярній манзі передбачили руйнівний землетрус у Японії (фото)
Японія опинилася в центрі уваги після кількох передбачень про жахливі катастрофи. Цього вистачило, щоб забобонні туристи почали відмовлятися від подорожей до цієї країни.
Про це пише CNN.
Це може звучати як сюжет фільму-катастрофи, але в туристичній індустрії Японії нещодавня хвиля "прогнозів", пов'язаних із землетрусами, призвела до того, що багато туристів стали скасовувати або переносити свої відпустки.
У Японії землетруси відбуваються постійно, будівлі будують із розрахунком на підземні поштовхи, і перспектива сильного землетрусу — це те, з чим її населення живе щодня.
Але страх перед катастрофічно руйнівним землетрусом змушує деяких мандрівників злякатися, навіть коли його передбачають у манзі.
Опублікована 1999 року мангакою Ре Тацукі манга "Майбутнє, яке я бачила" попереджала про велику катастрофу в березні 2011 року, яка, як виявилося, збіглася з катастрофічним землетрусом, що стався того ж місяця в північному регіоні Японії Тохоку. Роботи Тацукі користуються великою популярністю в Східній Азії, і її шанувальники часто вірять, що вона може бачити майбутнє.
Тацукі малює мультяшну версію себе в манзі, де ділиться видіннями, які вона черпає зі своїх снів, з іншими персонажами. Деякі з цих снів виявляються дуже схожими на реальні події.
Її передбачення землетрусу 2011 року — чи то збіг — зробило Тацукі знаменитою не тільки в Японії, а й у всьому світі. Комікс було продано тиражем 900 000 примірників і перекладено китайською мовою.
Шанувальники вважали, що вона також передбачила смерть принцеси Діани та співака Фредді Мерк'юрі, а також пандемію COVID-19, проте критики кажуть, що її бачення занадто розпливчасті, щоб сприймати їх всерйоз.
У повній версії манги, опублікованій 2021 року, стверджувалося, що наступний великий землетрус відбудеться в липні 2025 року.
Водночас екстрасенси з Японії та Гонконгу поділилися схожими попередженнями, що викликало необґрунтовану паніку в Інтернеті, яка призвела до хвилі скасувань поїздок.
Спекуляції відлякали здебільшого мандрівників з материкового Китаю і Гонконгу, які є другим і четвертим за величиною джерелами туристів до Японії. Але тепер землетрусу бояться в Таїланді та В'єтнамі, де соцмережі переповнені повідомленнями та відео, що попереджають людей двічі подумати, перш ніж їхати до Японії.
Катастрофічний землетрус у Японії: передбачення та прогнози
Японія розташована на Вогняному кільці, у зоні інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану. У січні 2025 року уряд Японії попередив, що протягом 30 років у південній частині країни Нанкайського прогину існує 80%-ва ймовірність сильного землетрусу.
При цьому Кабінет міністрів Японії офіційно пояснив, що сучасні технології поки що не здатні точно передбачати землетруси.
Також руйнівний землетрус пророкує Ци Сянь Юй, популярний майстер фен-шуй і телеведучий Гонконгу, відомий як Майстер Севен. Він закликав людей триматися подалі від Японії, починаючи з квітня.
Нагадаємо, 28 березня 2025 року стався потужний землетрус у М'янмі, який також відчувався в Таїланді та Китаї. Сила підземних поштовхів була така, що з басейнів на даху вихлюпувалася вода просто на вулицю.
А 12 травня невеликий землетрус стався в Румунії і відчувався в Ізмаїльському районі Одеської області.