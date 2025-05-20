В популярной манге предсказали разрушительное землетрясение в Японии (фото)

Япония оказалась в центре внимания после нескольких предсказаний об ужасных катастрофах. Этого хватило, чтобы суеверные туристы начали отказываться от путешествий в эту страну.

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Об этом пишет CNN.

Это может звучать как сюжет фильма-катастрофы, но в туристической индустрии Японии недавняя волна "предсказаний", связанных с землетрясениями, привела к тому, что многие туристы стали отменять или переносить свои отпуска.

В Японии землетрясения происходят постоянно, здания строятся с расчетом на подземные толчки и перспектива сильного землетрясения — это то, с чем ее население живет ежедневно.

Но страх перед катастрофически разрушительным землетрясением заставляет некоторых путешественников струсить, даже когда его предсказывают в манге.

Манга "Будущее, которое я видела" всерьез напугала туристов Фото: Соцсети

Опубликованная в 1999 году мангакой Ре Тацуки манга "Будущее, которое я видела" предупреждала о крупной катастрофе в марте 2011 года, которая, как оказалось, совпала с катастрофическим землетрясением, произошедшим в том же месяце в северном регионе Японии Тохоку. Работы Тацуки пользуются большой популярностью в Восточной Азии, и ее поклонники часто верят, что она может видеть будущее.

Манга "Будущее, которое я видела" предсказывает землетрясение в Японии Фото: Соцсети

Тацуки рисует мультяшную версию себя в манге, где делится видениями, которые она черпает из своих снов, с другими персонажами. Некоторые из этих снов оказываются очень похожими на реальные события.

Ее предсказание землетрясения 2011 года — или совпадение — сделало Тацуки знаменитой не только в Японии, но и во всем мире. Комикс был продан тиражом 900 000 экземпляров и переведен на китайский язык.

Поклонники считали, что она также предсказала смерть принцессы Дианы и певца Фредди Меркьюри, а также пандемию COVID-19, однако критики говорят, что ее видения слишком расплывчаты, чтобы воспринимать их всерьез.

В полной версии манги, опубликованной в 2021 году, утверждалось, что следующее крупное землетрясение произойдет в июле 2025 года.

Фанаты Ре Тацуки считают, что она предсказала землетрясение 2011 года и цунами в Японии

В то же время экстрасенсы из Японии и Гонконга поделились схожими предупреждениями, что вызвало необоснованную панику в Интернете, которая привела к волне отмен поездок.

Спекуляции отпугнули в основном путешественников из материкового Китая и Гонконга, которые являются вторым и четвертым по величине источниками туристов в Японию. Но теперь землетрясения боятся в Таиланде и Вьетнаме, где соцсети переполнены сообщениями и видео, предупреждающими людей дважды подумать, прежде чем ехать в Японию.

Катастрофическое землетрясение в Японии: предсказания и прогнозы

Япония расположена на Огненном кольце, в зоне интенсивной сейсмической и вулканической активности по обе стороны Тихого океана. В январе 2025 года правительство Японии предупредило, что в течение 30 лет в южной части страны Нанкайского прогиба существует 80%-ная вероятность сильного землетрясения.

При этом Кабинет министров Японии официально объяснил, что современные технологии пока не способны точно предсказывать землетрясения.

Землетрясения в Японии происходят постоянно Фото: Shutterstock

Также разрушительное землетрясение предсказывает Ци Сянь Юй, популярный мастер фэн-шуй и телеведущий Гонконга, известный как Мастер Севен. Он призвал людей держаться подальше от Японии, начиная с апреля.

Напомним, 28 марта 2025 года произошло мощное землетрясение в Мьянме, которое также ощущалось в Таиланде и Китае. Сила подземных толчков была такова, что из бассейнов на крыше выплескивалась вода прямо на улицу.

А 12 мая небольшое землетрясение произошло в Румынии и ощущалось в Измаильском районе Одесской области.