Батьки обурені: влада заборонила називати дітей Пікачу та Дияволом

Японія обмежила можливість давати дітям незвичайні імена. Тепер креатив батьків буде суворо регулюватися.

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Про це пише The Guardian.

В Японії набули чинності нові правила, що обмежують свободу батьків при виборі імен для своїх дітей. Тепер під час реєстрації імені в офіційних документах необхідно використовувати тільки затверджені варіанти читання ієрогліфів кандзі. Це зробили з метою покласти край так званим "кіракіра-іме" (блискучим або екстравагантним іменам), які стали популярними в останні десятиліття.

Японський уряд наголошує, що зміни спрямовані на спрощення цифровізації адміністративних процесів і зменшення плутанини в школах, лікарнях та інших установах. Владу давно турбує складність і неоднозначність читання нестандартних імен, особливо коли батьки прагнуть проявити надмірну креативність.

Серед спірних імен — Пікачу (на честь покемона), Кітті (на честь персонажа Hello Kitty), Акума (що перекладається як "диявол"), а також прізвиська на кшталт Одзісама ("принц") і навіть бренди на кшталт Найкі (Nike). Деякі батьки пояснювали свій вибір прагненням до індивідуальності в суспільстві, де домінують конформізм і соціальний тиск.

Ілюстративне фото Фото: phys.org

Закон не забороняє використання самих ієрогліфів кандзі, але вимагає зазначення стандартного фонетичного прочитання. У разі відхилення від норми батькам доведеться пояснювати свій вибір письмово і, можливо, надати альтернативний варіант імені.

На думку влади, захід назрів давно, адже суперечки про "кіракіра-іме" ведуться ще з 1990-х років.

Раніше Фокус повідомляв, що трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина. Інцидент з подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.