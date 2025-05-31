Родители возмущены: власти запретили называть детей Пикачу и Дьяволом

Япония ограничила возможность давать детям необычные имена. Теперь креатив родителей будет строго регулироваться.

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Об этом пишет The Guardian.

В Японии вступили в силу новые правила, ограничивающие свободу родителей при выборе имен для своих детей. Теперь при регистрации имени в официальных документах необходимо использовать только утвержденные варианты чтения иероглифов кандзи. Это сделали с целью положить конец так называемым "киракира-име" (блестящим или экстравагантным именам), которые стали популярными в последние десятилетия.

Японское правительство подчеркивает, что изменения направлены на упрощение цифровизации административных процессов и уменьшение путаницы в школах, больницах и других учреждениях. Властей давно беспокоит сложность и неоднозначность чтения нестандартных имен, особенно когда родители стремятся проявить чрезмерную креативность.

Среди спорных имен — Пикачу (в честь покемона), Китти (в честь персонажа Hello Kitty), Акума (что переводится как "дьявол"), а также прозвища вроде Одзисама ("принц") и даже бренды вроде Найки (Nike). Некоторые родители объясняли свой выбор стремлением к индивидуальности в обществе, где доминируют конформизм и социальное давление.

Иллюстративное фото Фото: phys.org

Закон не запрещает использование самих иероглифов кандзи, но требует указания стандартного фонетического прочтения. В случае отклонения от нормы родителям придется объяснять свой выбор письменно и, возможно, предоставить альтернативный вариант имени.

По мнению властей, мера назрела давно, ведь споры о "киракира-име" ведутся еще с 1990-х годов.

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