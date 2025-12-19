Відпочинок, корпоративи та хрестини дітей: розкрито масштабну схему розкрадання коштів у газовій сфері

Понад 14,5 мільйона гривень, які мали піти на потреби працівників газотранспортної системи, були витрачені керівниками профспілкових організацій на особисті потреби. Підозри отримали три особи.

Факти нецільового використання профспілкових коштів встановили співробітники Нацполіції разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, взаємодіючи з керівництвом ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та службою корпоративної безпеки підприємства, повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час розслідування з'ясувалося, що протягом 2023-2025 років керівники первинних профспілкових організацій одного з підприємств газової промисловості створили механізм, який дає змогу витрачати кошти, передбачені колективним договором, на власний розсуд.

Із понад 233 мільйонів гривень, перерахованих профспілкам для забезпечення трудових і соціальних потреб працівників, учасники схеми значну частину грошей витратили на товари та послуги, які жодного стосунку не мали до працівників підприємства та їхніх потреб.

Наприклад, отриманий від компанії відсоток від фонду заробітної плати компанії посадовці використовували для свого відпочинку з сім'ями в елітних готельно-розважальних комплексах, оплату лікування друзям, корпоративи та алкоголь, купівлю одягу і навіть оплату хрестин своїх дітей.

Вони також знайшли шляхи обходу закупівельних процедур, що дало змогу приховувати реальні обсяги видатків і фактично знімало будь-який контроль над використанням коштів.

Слідчі оприлюднили записи переговорів про розтрату профспілкових грошей

На опублікованих Офісом генпрокурора записах переговорів фігурантів справи можна почути, якими сумами вони орудують і які питання закривають.

Трьом головам профспілкових організацій (Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей) уже повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища (ч. 5 ст. 191 КК України).

